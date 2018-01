Bawag will schnelleren Zugang zu Krediten ermöglichen

Mittels einer Partnerschaft mit der deutschen Online-Kreditplattform Spotcap sollen die Wege zur Bank und Gespräche mit dem Berater wegfallen

Wien – Die Bawag PSK baut ihr Service für die Kreditvergabe an Klein- und Mittelbetriebe aus und hat dafür eine Partnerschaft mit der Online-Kreditplattform Spotcap abgeschlossen. Spotcap wurde 2014 in Berlin gegründet und bietet KMUs Zugang zu taggleicher Finanzierung. Wege zur Bank, Gespräche mit dem Berater, der Austausch von Unterlagen fällt damit weg. Möglich macht das ein speziell entwickelter Algorithmus, der die zeitnahe Analyse und Bewertung relevanter Unternehmensdaten ermöglicht.

Hinter der Plattform stehen keine Banken, sondern Investoren. Es ist deren Geld, das als Kredit an die Kunden geht. Die Höhe der Zinsen für die schnelle Finanzierung über die Plattform hängt vom Risiko ab, das Spotcap mit dem jeweiligen Kunden eingeht, erklärt Keeley Reynolds von Spotcap. Hinter Krediten, die an Bawag-Kunden gehen, steht allerdings die Bank selbst.

Die Bawag nutzt lediglich die Technologie der Plattform. Das soll es den Kunden leichter machen, einen Kredit abzuschließen. Die Höhe der Zinsen orientiert sich – wie sonst auch – an der Bonität des Kunden. Es mache bei der Höhe der Zinsen jedenfalls keinen Unterschied, ob ein Kunde den Kredit in der Bank oder via Plattform erhält, erklärt eine Sprecherin der Bawag.

Schrittweise Ausweitung

In einem ersten Schritt bietet die Bawag das Online-Kreditservice ihren bestehenden Kunden an. In einem zweiten Schritt soll die Online-Kreditvergabe allen österreichischen KMU offenstehen. Spotcap ist derzeit in Großbritannien, den Niederlanden, Spanien, Australien und Neuseeland tätig. Die Partnerschaft mit der Bawag PSK ist aber die erste strategische in der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz. Spotcap will seine Technologie als Lending-as-a-Service-Lösung nun verstärkt führenden Finanzinstituten und Unternehmen anbieten.

"Unser Ziel ist es, das Bankgeschäft für unsere Kunden nicht nur einfacher, sondern auch besser zu gestalten", teilt David O'Leary, Vorstandsmitglied der Bawag PSK via Aussendung mit. Mit der neuen Kreditmöglichkeit könnten sich Unternehmenschefs "ganz auf die Führung und Entwicklung ihres Unternehmens konzentrieren, anstatt viel Zeit auf die Bereitstellung von Finanzierungen zu verwenden", erklärt O'Leary. "Wir investieren kontinuierlich in die Weiterentwicklung unserer Plattform und Analytik, um KMUs adäquate Finanzierung zu bieten, damit sie so effizient wie möglich wirtschaften können", ergänzt Spotcap-Gründer und Chef Jens Woloszcza.

Seit seiner Gründung hat Spotcap rund 100 Millionen Euro an Investitionen eingesammelt. Zu den Investoren dahinter gehören unter anderem Rocket Internet, die Finstar Financial Group, Access Industries, Holtzbrinck Ventures und die Heartland-Bank. Derzeit beschäftigt Spotcap weltweit mehr als 120 Mitarbeiter. (bpf, 22.1.2018)