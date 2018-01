Saudisches Bündnis kündigt Milliardenhilfe für Jemen an

Mehr als 340 Millionen Euro sollen für eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln ausgegeben werden

Riad/Sanaa – Saudi-Arabien und seine Verbündeten im Jemen-Krieg haben Hilfe in Milliardenhöhe für das zerrüttete Land angekündigt. Man wolle 1,5 Milliarden Dollar (1,23 Milliarden Euro) bereitstellen, teilte die Koalition am Montag nach einem Treffen in der saudischen Hauptstadt Riad mit.

Mehr als 340 Millionen Euro davon sollen für eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln ausgegeben werden. Dafür sollen auch neue Wege für eine Versorgung über den Landweg geöffnet werden.

Das saudische Bündnis ist selbst Kriegspartei und wird von vielen Experten als Hauptschuldiger für die Eskalation des Konflikts gesehen. Die Koalition unterstützt die international anerkannte Regierung des Landes im Kampf gegen die Huthi-Rebellen und fliegt Luftangriffe auf diese. Dadurch wurden in den vergangenen knapp drei Jahren auch viele Zivilisten getötet und weite Teile der Infrastruktur des Landes zerstört. Dies stürzte das bitterarme Jemen in eine humanitäre Katastrophe. Zuletzt hatte das Bündnis Häfen und Flughäfen im Jemen blockiert und so die Krise weiter verschärft.

Saudi-Arabien hatte erst vergangene Woche eine Zahlung von zwei Milliarden Dollar (1,63 Milliarden Euro) an die jemenitische Zentralbank verkündet, um die labile Währung des Landes zu stützen. (APA, 22.1.2017)