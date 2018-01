Netanjahu findet Bündnis mit USA "stark wie nie"

Donald Trumps Vize Mike Pence ist zu Besuch in Israel. In der Knesset protestierten arabische Abgeordnete gegen ihn

Jerusalem/Teheran – Israels Regierungschef Benjamin Nertanjahu hat die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch die USA als einen der wichtigsten Momente in der Geschichte des Zionismus eingestuft. Er dankte dem US-Vizepräsidenten Mike Pence am Montag bei dessen Besuch im Parlament in Jerusalem für seine Unterstützung.

Das Bündnis zwischen Israel und den USA sei so stark wie nie zuvor, sagte Nertanjahu. "Amerika hat keinen engeren Freund als Israel, und Israel hat keinen engeren Freund als die Vereinigten Staaten von Amerika."

Hauptstadt Jerusalem

Pence' Israel-Besuch steht unter dem Eindruck der umstrittenen Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen. In den Palästinensergebieten war es danach zu Unruhen gekommen. Die Palästinenserführung will Pence während seines zweitägigen Aufenthalts nicht treffen und lehnt eine Vermittlerrolle der USA im Konflikt mit Israel ab. Sie sieht Ostjerusalem als künftige Hauptstadt eines unabhängigen Staates Palästina. Die Israelis beanspruchen hingegen die ganze Stadt für sich.

Nertanjahu sagte während seiner Ansprache, der Iran stelle gegenwärtig die größte Bedrohung der Welt dar. "Wir werden ihm nicht erlauben, Atomwaffen zu erlangen." Das sei auch die Politik der USA. Israel strebe weiter Frieden mit seinen Nachbarn an, sagte Nertanjahu. "Ich werde mit Trump zusammenarbeiten, um ihn zu erzielen." Es gebe keinen Ersatz für die USA als Vermittler in Nahost.

Pence geehrt, "in der israelischen Hauptstadt Jerusalem" zu sein

Pence bezeichnete es am Montag als Ehre, "in der israelischen Hauptstadt Jerusalem" zu sein. Der evangelikale Christ gehört zu der erzkonservativen amerikanischen Bevölkerungsgruppe, die sich für die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt starkgemacht hat. Die Palästinenser lehnten ein Treffen mit ihm ab. Ihr Präsident Mahmud Abbas, der Trumps Jerusalem-Entscheidung als "Schlag ins Gesicht" bezeichnet hatte, war vor Pence' Eintreffen abgereist. Damit dürfte sich auch kaum eine Möglichkeit ergeben, Brücken zu bauen. Mehrere arabische Staatschefs hatten Trumps Vorgehen kritisiert.

Im israelischen Parlament kam es am Montag zu heftigen Protesten arabischer Abgeordneter gegen Pence. Die Parlamentarier warteten den Beginn seiner Rede ab, standen dann auf und schwenkten Poster. Unter lauten Protestrufen wurden sie sofort von Ordnern aus dem Saal gedrängt. (APA, 22.1.2018)