CIA-Spionageskandal erreicht Russland

Der Skandal im US-Geheimdienst, der in China begann, weitet sich aus: Auch in Russland sollen CIA-Informanten enttarnt worden sein

Mindestens 20 verschwundene chinesische Informanten und ein möglicherweise kompromittiertes Kommunikationssystem – als wäre der Schaden durch den vergangene Woche bekannt gewordenen Spionageskandal im US-Geheimdienst CIA nicht schon groß genug, könnte er sich sogar noch ausweiten.

Ermittler vermuten, dass es China gelungen ist, das bis dahin geheime Kommunikationssystem der CIA zu knacken. Damit nicht genug: Wie NBC News berichtet, gehen die Ermittler davon aus, dass die Chinesen auch Russland dabei geholfen haben könnten, das geheime Kommunikationssystem zu entschlüsseln, und so auch Agenten und Informanten in Russland enttarnt wurden.

Notizbücher mit Geheiminformationen

Wie bereits berichtet, verhaftete die US-Bundespolizei FBI vergangene Woche einen ehemaligen Mitarbeiter der CIA, der verdächtigt wird, für das Enttarnen von zahlreichen CIA-Informanten in China verantwortlich zu sein. Da ab 2010 immer mehr Informanten in China verhaftet oder getötet wurden, richteten FBI und CIA gemeinsam eine geheime Ermittlungsgruppe ein, die rasch Jerry Chun Shing Lee ins Visier nahm. Der heute 53-Jährige begann 1994 für die CIA zu arbeiten, verließ aber 2007 die den US-Geheimdienst. Durch einen Tipp sollen die Ermittler erstmals auf Lee aufmerksam geworden sein, der die Namen einiger der verschwundenen Informanten kannte. Dass er nach dem vermeintlichen Ende seiner Geheimdienstkarriere bei einem Auktionshaus in Hongkong anheuerte, das unter anderem im Besitz eines hochrangigen Mitglieds der kommunistischen Partei Chinas war, machte ihn ebenfalls verdächtig.

Als Lee 2012 die USA besuchte, durchsuchten Ermittler sein Hotelzimmer und fanden Notizbücher, in denen die Namen von CIA-Informanten notiert waren. Aber Lee, der auch in der CIA-Niederlassung in Peking arbeitete, konnte nicht alle Informanten, die die CIA in China verlor, gekannt haben. Aus Sicherheitsgründen kennt kein Agent die Namen aller Informanten.

Primitives Kommunikationssystem

Daraus schlossen die Ermittler, dass "Covcom", das geheime Kommunikationssystem der CIA, entschlüsselt wurde. Lee, so die Theorie der Ermittler, habe den Chinesen beim Knacken des ohnehin primitiven Kommunikationssystems geholfen.

Als ob der Schaden nicht schon groß genug wäre, kam es bald noch dicker für die Amerikaner: Nach einer gemeinsamen Übung des chinesischen und russischen Geheimdiensts berichteten russische Agenten, dass sie nun "gute Informationen" über das geheime Kommunikationssystem hätten. Die Russen benutzten die gewonnenen Informationen dann, um ihrerseits amerikanische Agenten zu enttarnen.



Keine Anklage wegen Spionage

Glück im Unglück hatte dabei Lee selbst. Trotz der schweren Vorwürfe wurde er bisher nur wegen unrechtmäßigen Besitzes geheimer Informationen angeklagt. Ob er jemals wegen Spionage angeklagt wird, ist unklar. Entweder die Ermittler haben nicht genug Beweise, um ihn dafür anzuklagen, oder sie haben Beweise, wollen aber nicht, dass diese an die Öffentlichkeit gelangen – was in einem öffentlichen Gerichtsverfahren der Fall wäre.

Warum Lee vergangene Woche überhaupt aus dem für ihn sicheren Hongkong in die USA zurückkehrte, ist ebenfalls noch völlig unklar. Schon im vergangenen Mai berichtete die "New York Times" über die Ermittlungen, ohne Lee namentlich zu nennen. Er war also vorgewarnt. (stb, 22.1.2018)