Anna Veith wird Fahne bei Winterspielen in Südkorea tragen

Das ÖOC entsendet 105 Athleten nach Pyeongchang – Noch sieben Fragezeichen bis 28. Jänner

Wien – Österreichs Aufgebot für die Olympischen Winterspiele von 9. bis 25. Februar in Pyeongchang (Südkorea) wird 105 Athleten umfassen, 40 Frauen und 65 Männer. Dazu kommen 181 Betreuer und Betreuerinnen sowie zwei Ersatzleute im Bob. Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier am 9. Februar ist Anna Veith, die vor vier Jahren in Sotschi die Goldmedaille im Super-G gewonnen hat.

Namentlich sind noch nicht alle Athleten bekannt, das betrifft sechs alpine Skirennläufer (5 Damen, 1 Herr) und einen Nordischen Kombinierer. Dafür werden noch die Weltcuprennen in dieser Woche abgewartet, internationaler Nennschluss ist erst der kommende Sonntag, gab das Österreichische Olympische Comie am Montag bekannt.

Österreich wird in Biathlon, Bob, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Langlauf, Nordischer Kombination, Rodeln, Skeleton, Ski alpin, Skicross, Ski Freestyle, Skispringen und Snowboard vertreten sein.

Die Athleten fassen in den kommenden zwei Tagen ihre Olympiakleidung aus, am Mittwoch erfolgt die Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg und am Abend die Lotterien-Farewell-Feier in der Aula der Akademie der Wissenschaften. (APA, 22.1.2018)

Österreichs Fahnenträger bei Olympischen Winterspielen der Nachkriegszeit:

1948 in St. Moritz Peter Grießler (Winter-Fünfkampf)

1952 in Oslo Sepp Bradl (Skispringen)

1956 in Cortina d'Ampezzo Toni Sailer (Ski alpin)

1960 in Squaw Valley Norbert Felsinger (Eiskunstlauf)

1964 in Innsbruck Regine Heitzer (Eiskunstlauf)

1968 in Grenoble Emmerich Danzer (Eiskunstlauf)

1972 in Sapporo Manfred Schmid (Rodeln)

1976 in Innsbruck Franz Klammer (Ski alpin)

1980 in Lake Placid Annemarie Moser (Ski alpin)

1984 in Sarajevo Franz Klammer (Ski alpin)

1988 in Calgary Leonhard Stock (Ski alpin)

1992 in Albertville Anita Wachter (Ski alpin)

1994 in Lillehammer Anita Wachter (Ski alpin)

1998 in Nagano Emese Hunyady (Eisschnelllauf)

2002 in Salt Lake City Angelika Neuner (Rodeln)

2006 in Turin Renate Götschl (Ski alpin)

2010 in Vancouver Andreas Linger (Rodeln)

2014 in Sotschi Mario Stecher (Nordische Kombination)

2018 in Pyeongchang Anna Veith (Ski alpin)

105 Teilnehmer:

BIATHLON (9):

Damen (3):

Lisa Theresa Hauser

'Katharina Innerhofer

Dunja Zdouc

Herren (6):

Julian Eberhard

Tobias Eberhard

Simon Eder

Sven Grossegger

David Komatz

Dominik Landertinger

BOB (12):

Damen (4):

Christina Hengster

Valerie Kleiser

Katrin Beierl

Victoria Hahn

Viktoria Eigner (Ersatz)

Herren (8):

Benjamin Maier

Kilian Walch

Markus Sammer

Danut-Ion Moldovan

Markus Treichl

Markus Glück

Marco Rangl

Ekemini Bassey

Stefan Laussegger (Ersatz)

EISKUNSTLAUF (2):

Paarlauf:

Miriam Ziegler/Severin Kiefer

EISSCHNELLLAUF (2):

Damen (1):

Vanessa Herzog

Herren (1):

Linus Heidegger

NORDISCHE KOMBINATION (5):

Herren (5):

Wilhelm Denifl

'Bernhard Gruber

Lukas Klapfer

Mario Seidl

und ein weiterer Athlet (Nominierung bis 28.1.)

RODELN (10):

Damen (3):

Madeleine Egle

Birgit Platzer

Hannah Prock

Herren (7):

Reinhard Egger

David Gleirscher

Wolfgang Kindl

Peter Penz/Georg Fischler

Thomas Steu/Lorenz Koller

SKELETON (2):

Damen (1):

Janine Flock

Herren (1):

Matthias Guggenberger

SKI ALPIN (22):

Damen (11):

Stephanie Brunner

Katharina Gallhuber

Cornelia Hütter

Bernadette Schild

Nicole Schmidhofer

Anna Veith

und fünf weitere Läuferinnen (Nominierung bis 28.1.)

Herren (11):

Stefan Brennsteiner

Manuel Feller

Max Franz

Marcel Hirscher

Vincent Kriechmayr

Michael Matt

Matthias Mayer

Hannes Reichelt

Philipp Schörghofer

Marco Schwarz

und ein weiterer Läufer (Nominierung bis 28.1.)

SKI CROSS (6):

Damen (2):

Andrea Limbacher

Katrin Ofner

Herren (4):

Adam Kappacher

Christoph Wahrstötter

Robert Winkler

Thomas Zangerl

SKI-FREESTYLE (6):

Damen (3):

Elisabeth Gram (Halfpipe)

Melanie Meilinger (Buckelpiste)

Lara Wolf (Slopestyle)

Herren (3):

Andreas Gohl

Marco Ladner

Lukas Müllauer (alle Halfpipe)

SKILANGLAUF (7):

Damen (3): Anna Seebacher, Teresa Stadlober, Lisa Unterweger

Herren (4): Dominik Baldauf, Max Hauke, Luis Stadlober, Bernhard Tritscher

SKISPRINGEN (8):

Damen (3): Chiara Hölzl, Daniela Iraschko-Stolz, Jacqueline Seifriedsberger

Herren (5): Clemens Aigner, Manuel Fettner, Michael Hayböck, Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer

SNOWBOARD (14):

Damen (5): Anna Gasser (Big Air, Slopestyle); Julia Dujmovits, Ina Meschik, Claudia Riegler, Sabine Schöffmann (alle Parallel-Riesentorlauf)

Herren (9): Hanno Douschan, Alessandro Hämmerle, Lukas Pachner, Markus Schairer (alle Cross); Clemens Millauer (Big Air, Slopestyle), Benjamin Karl, Sebastian Kislinger, Alexander Payer, Andreas Prommegger (alle Parallel-Riesentorlauf)