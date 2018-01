Historischer Kalender – 26. Jänner

1363 – Die Gräfin von Görz und Tirol, Margarete von Maultasch, überschreibt nach dem Tod ihres Sohnes Meinhard III. ihren nächsten Verwandten, den habsburgischen Brüdern Rudolf, Albrecht und Leopold, unwiderruflich ihr gesamtes väterliches Erbe. Tirol wird österreichisch.

1628 – Der gegen die Protestanten kämpfende kaiserliche Feldherr Albrecht von Wallenstein, Herzog von Friedland, erwirbt durch heimlichen Kauf die Herzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Güstrow, deren Landesfürsten durch Verfügung von Kaiser Ferdinand II. abgesetzt wurden.

1788 – Bei Sydney Cove in Australien landet der erste Sträflings-Transport mit rund 1.000 Mann unter dem britischen Kapitän Arthur Phillip, der als Gouverneur die erste europäische Siedlung auf dem Fünften Kontinent, die Sträflingskolonie Sydney, gründet.

1808 – In Australien findet die "Rum Rebellion" statt, der bisher einzige erfolgreiche bewaffnete Aufstand gegen die Obrigkeit in der Geschichte des Landes. William Bligh, der Gouverneur von New South Wales, wird vom New South Wales Corps festgesetzt.

1908 – In Glasgow in Schottland wird der nachweisbar älteste Scout-Trupp (Pfadfinder) gegründet.

1923 – In einem in Kanton (Guangzhou) von Sun Yat-sen, dem Gründer der Chinesischen Republik, und dem sowjetischen Komintern-Beauftragten Adolf Joffe unterzeichneten Protokoll wird ein Bündnis zwischen der chinesischen Nationalpartei (Kuomintang) und den Kommunisten vereinbart.

1923 – Der Kongress des Internationalen Gewerkschaftsbundes in Amsterdam protestiert gegen die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen.

1928 – In Berlin wird das Luxuskino "Titania-Palast" eröffnet.

1938 – Bundeskanzler Kurt Schuschnigg weist die deutsche Forderung nach dem Austritt Österreichs aus dem Völkerbund erneut zurück.

1943 – In Deutschland tritt die Verordnung zur Heranziehung von Schülern zum Kriegshilfseinsatz der Jugend bei der Luftwaffe in Kraft.

1948 – Österreich stellt beim Alliierten Rat ein Auslieferungsbegehren für Franz von Papen und Baldur von Schirach. Der ehemalige Reichskanzler von Papen, unter Hitler Vizekanzler, war nach dem Dollfuß-Mord 1934 bis zum "Anschluss" 1938 deutscher Botschafter in Wien; Baldur von Schirach war 1940-45 Gauleiter und "Reichsstatthalter" von Wien.

1963 – Im Iran wird das Sechs-Punkte-Reformprogramm der "Weißen Revolution" ("Revolution von Schah und Nation") von Schah Mohammed Reza Pahlavi in einer Volksabstimmung mit überwältigender Mehrheit gebilligt. Es legt eine Reihe von sozialen Grundrechten, darunter Gesundheitsversorgung und Bildung, für alle Bürger und eine Landreform fest.

1963 – Die deutschen Bergsteiger Rainer Kauschke, Peter Siegert und Gerd Uhner durchsteigen über die sogenannte Superdirettissima die Nordwand der Großen Zinne in den Sextener Dolomiten. Es ist die erste derartige Aktion im Winter.

1968 – Der Wiener Gemeinderat fasst den Grundsatzbeschluss über den Bau der U-Bahn.

1973 – Wegen des heftig umstrittenen Films "Der letzte Tango in Paris" werden in Italien gegen Regisseur Bernardo Bertolucci und die Schauspieler Marlon Brando und Maria Schneider Gerichtsverfahren eingeleitet. Die Anklage lautet auf Obszönität.

1988 – Der Wiener SPÖ-Umweltstadtrat Helmut Braun muss wegen Unregelmäßigkeiten im BFI (Berufsförderungsinstitut) von seinem Amt zurücktreten. Michael Häupl wird zum Nachfolger bestellt.

1988 – Einen Tag nach seiner Entführung durch die Drogenmafia wird der kolumbianische Generalstaatsanwalt Carlos Mauro Hoyos ermordet aufgefunden.

1988 – In London findet der erste Anti-Aids-Weltkongress statt.

1988 – Das Musical "Das Phantom der Oper" von Andrew Lloyd Webber feiert seine Broadwaypremiere.

1993 – Nach der Auflösung der Tschechoslowakei wird Vaclav Havel vom Parlament in Prag zum ersten Präsidenten der Tschechischen Republik gewählt.

1998 – Der US-amerikanische Computer-Hersteller Digital Equipment Corporation (DEC) wird vom Konkurrenten Compaq gekauft.

1998 – Wegen verbotener sexueller Kontakte zu einer Muslimin wird der deutsche Geschäftsmann Helmut Hofer im Iran zum Tod verurteilt. Das Urteil wird ein Jahr später aufgehoben.

2003 – Politisches Erdbeben bei der Grazer Gemeinderatswahl: Mit ihrem Spitzenkandidaten Ernst Kaltenegger erreicht die KPÖ 21 Prozent der Stimmen, die FPÖ fliegt aus dem Stadtsenat der steiermärkischen Landeshauptstadt, die SPÖ erleidet schwere Verluste und wird als stärkste Partei von der ÖVP abgelöst.

2008– Die staatliche Behörde für zivile Luftfahrt der Volksrepublik China gibt bekannt, die Regierung habe umgerechnet 42 Milliarden Euro für den Bau von 97 weiteren Flughäfen bis zum Jahr 2020 freigegeben.

Geburtstage:

Budaeus, eigtl. Guillaume Bude, frz. Humanist (1468-1540)

Jean-Baptiste Bernadotte, frz. Marschall, als Karl XIV. Johann König von Schweden (1763-1844)

Cornelius Newton Bliss, US-Politiker (1833-1911)

Erdmann Encke, dt. Bildhauer (1843-1896)

Rudolf Alexander Schröder, dt. Dichter (1878-1962)

Heinrich Gleißner, öst. Politiker; Landeshauptmann von Oberösterreich, ÖVP-Präsidentschaftskandidat 1951 (1893-1984)

Stephane Grapelli, frz. Jazzmusiker (1908-1994)

Nicolae Ceausescu, rumän. Politiker (1918-1989)

Eartha Kitt, US-Jazzsängerin (1928-2008)

Roger Vadim (eigtl. Plemiannikoff), frz. Filmregisseur, Autor u. Schausp. (1928-2000)

Bernard Tapie, frz. Unternehmer u. Polit. (1943- )

Rupert Ursin, öst. Physiker (1973- )

Alice Powell, brit. Rennfahrerin (1993- )

Todestage:

Christian Gottlob Neefe, dt. Komponist (1748-1798)

Edward Jenner, engl. Arzt, Entdecker der Pockenschutzimpfung (1749-1823)

Alfons Petzold (auch "De Profundis"), öst. Lyriker, Arbeiterdichter (1882-1923)

Edward G. Robinson (eigtl. Emmanuel Goldenberg), US-Schauspieler rumän. Herk. (1893-1973)

Martinus Nijhoff, niedl. Lyriker (1894-1953)

Georges Aeby, schwz. Komponist (1902-1953)

Stephan Koren, öst. Politiker (1919-1988)

Jeanne Sauve, kanad. Politikerin (1922-1993)

(26.1.2018)