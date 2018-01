Djokovic scheitert an Chung

Glatte Dreisatzniederlage für den Djoker gegen den Überraschungsmann aus Südkorea

Melbourne – Rekordsieger Novak Djokovic ist bereits im Achtelfinale der Australian Open gescheitert. Der sechsmalige Champion aus Serbien unterlag dem Südkoreaner Chung Hyeon 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7). Djokovic ließ sich während der Partie am seit Monaten lädierten Ellbogen und am rechten Fuß behandeln. In der Runde zuvor hatte sein Rücken gezwickt.

Der 21-jährige Chung setzte mit dem Sieg über Djokovic seinen Lauf in Melbourne fort. In der dritten Runde hatte der Gewinner des NextGen-Finals von Mailand bereits den Weltranglistenvierten Alexander Zverev in fünf Sätzen bezwungen. Chung trifft nun auf Thiem-Bezwinger Sandgren. (sid, 22.1.208)