Unkorrigierte Prüfungen gestohlen: Studenten müssen Test nachholen

Nach Einbruch in Büro an Universität Wien – 33 Geschichststudenten betroffen

Wien – Nach einem Einbruch in ein Büro einer Geschichteprofessorin an der Universität Wien in den Weihnachtsferien müssen laut Uni-Angaben 33 Studenten eine bereits abgelegte Prüfung wiederholen. Da die Diebe alle bis zu diesem Zeitpunkt unkorrigierten Arbeiten mitnahmen, müssen die Betroffenen am Dienstag nochmals zum Test, wie die Tageszeitung "Heute" am Montag berichtete.

Der Einbruch ereignete sich im Hauptgebäude am Universitätsring, heißt es seitens der Uni auf APA-Anfrage. Die Ermittlungen seien im Laufen. Gestohlen wurden dabei lediglich die unverbesserten Prüfungsbögen und die Anwesenheitsliste der Prüfung "Geschichte der Neuzeit (ca. 1500 bis ca. 1914)".

Es handelte sich dabei um den dritten Prüfungstermin zu der Lehrveranstaltung, der im Dezember durchgeführt wurde. Man habe sich nun dazu entschlossen, diesen Termin für jene Studenten zu wiederholen, deren Prüfung noch nicht beurteilt wurde. Betroffenen Studenten, die zur morgigen Wiederholung nicht antreten, gehe keine Option auf einen Antritt verloren. (APA, 22.1.2018)