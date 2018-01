Easy Green Energy und Gasdiskont.at Bestbieter bei VKI-Aktion

Der Verein für Konsumenteninformation ortet eine durchschnittliche Ersparnis von 358 Euro pro Haushalt und Jahr

Wien – Bei der diesjährigen "Energiekosten-Stop"-Aktion des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) stehen die Bestbieter fest: In den Kategorien Ökostrom und Umweltzeichen-Strom hat jeweils Easy Green Energy das beste Tarifangebot abgegeben. In der Kategorie Gas kam das Bestgebot von Gasdiskont.at, gab der VKI am Montag bekannt.

Das bedeutet laut VKI, dass nicht zwangsläufig die billigsten Anbieter zum Zug kamen, es ging beim Strom auch um die "Qualität" der Stromerzeugung, also ethische und Umweltschutzgründe.

Die jährliche Ersparnis, die durch den Wechsel auf die Gemeinschaftstarife für einen Haushalt mit durchschnittlichem Verbrauch zu erwarten sei, betrage in den einzelnen Kategorien: 112 Euro bei Ökostrom, 105 Euro bei Umweltzeichen-Strom und 246 Euro bei Gas, sagt der VKI. Das ergebe eine durchschnittliche Ersparnis für die Tarife Ökostrom und Gas von 358 Euro pro Haushalt und Jahr.

"Es freut uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein gutes Ergebnis für die Teilnehmer erzielen konnten", sagte Projektleiterin Cora James. "Vor allem unter dem Aspekt, dass wir diesmal nur Tarifangebote mit einer Preisgarantie bis 31. Dezember 2019 zum Bieterverfahren zugelassen haben."

Die Details zu den Gemeinschaftstarifen sowie die individuelle Ersparnis eines jeden Haushalts werden den Teilnehmern im Zuge des Angebotsversands ab Ende Februar 2018 bekannt gegeben. Danach haben die Aktionsteilnehmer rund sechs Wochen Zeit um zu entscheiden, ob sich ein Anbieterwechsel für sie lohnt. (APA, 22.1.2018)