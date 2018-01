Sabine Einwiller ist neue Chefin des PR-Ethikrats

Publizistik-Professoring folgt auf Gabriele Faber-Wiener

Wien – Sabine Einwiller, Professorin am Institut für Publizistik an der Universität Wien, ist neue Vorsitzende des österreichischen PR-Ethik-Rats. Den stellvertretenden Vorsitz hat Peter Kleemann, Unternehmenssprecher der Flughafen Wien AG, übernommen, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Die studierte Psychologin Einwiller promovierte und habilitierte an der Universität St. Gallen im Fach Betriebswirtschaftslehre, wo sie auch einige Jahre das Zentrum für Unternehmenskommunikation leitete. In Wien lehrt sie am Institut für Publizistik, in ihrer Forschung untersucht sie die Einflussfaktoren auf die Unternehmensreputation und das Vertrauen in Organisationen. Im PR-Ethikrat ist sie seit 2016. Einwiller übernimmt den Vorsitz von Gabriele Faber-Wiener, die im Rat verbleibt.

Den stellvertretenden Vorsitz übernimmt Peter Kleemann, Unternehmenssprecher der Flughafen Wien AG. Er folgt auf Brigitte Mühlbauer, die den Rat nach 10 Jahren auf eigenen Wunsch hin verlässt.

Der stellvertretende Ratsvorsitzende Kleemann ist seit 2015 im Rat und hat den 2016 veröffentlichten Online-Kodex maßgeblich mitentwickelt. Er folgt Brigitte Mühlbauer nach, die nach mehr als zehnjährigem Engagement aus dem Gremium ausscheidet.

Wesentliche Schwerpunkte für 2018 liegen neben der kommunikationsethischen Kontrolle von klassischen PR- und Medienaktivitäten vor allem auf Online-Kommunikation, Content Marketing und Ausbildung, hieß es weiters. (APA, red)