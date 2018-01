Die besten Instagram-Accounts rund ums Fliegen

Originelle Accounts für Airline-Fans: Auf Instagram teilt die Netzgemeinde bekanntermaßen Millionen von Fotos rund ums Reisen

Ob Fremdschäm-Fotos von Mitreisenden oder Nostalgie-Motive aus einer längst vergangenen Ära der Luftfahrt: Hier sind einige interessante Instagram-Accounts rund ums Fliegen.

Fremdscham zum Teilen – passengershaming

Mit mehr als einer halben Million Abonnenten weit vorn liegt passengershaming. Dort posten User Bilder rund um skurrile Motive, die ihre Sitznachbarn liefern. Passagiere beim Yoga im Flugzeug-Gang zählen ebenso dazu wie Hundeschnauzen zwischen zwei Sitzen oder nackte Füße in zahlreichen Positionen.

Flughafen ohne Stil – airportstyles

In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt airportstyles. Hier posten User die skurrilsten Outfits von Menschen an Flughäfen– Leoparden-Jacken gehören ebenso zur Bandbreite von Motiven wie Stützstrümpfe in Flip Flops oder verrücktgekleidete Vierbeiner. Manch ein Mitreisender zieht sich anscheinend auch mal komplett vor dutzenden von Zuschauernum.

Submission by @nadialeelee #LAS A post shared by @Chromeo's Airport Styles (@airportstyles) on Dec 6, 2017 at 1:00pm PST

Motive zum Schwelgen – aviationdaily

Der schönen Seite des Fliegens widmet sich dagegen aviationdaily. Hier sorgen stimmungsvolle Wolkenmotive, Skylinesund eindrucksvolle Bilder von Flügelspitzen für Fernweh unter all denen, die gerne in die Lüfte gehen. Mit fast einerhalben Million Abonnenten zählt auch dieser Kanal zu den Favoriten der Netz-Community.

2,179 km/h 💥✈️ A post shared by Aviation Daily (@aviationdaily) on Jan 20, 2018 at 6:48am PST

Bilder zum Schmunzeln – aviationhumor

Deutlich weniger User, aber dafür eine Menge Humor weist aviationhumor auf. Hier finden Follower insbesondere diederzeit so beliebten Memes, Bilder mit originellen Texten, die eingefleischte Airline-Fans ebenso ansprechen wieGelegenheits-Flieger.

Insider-Witze für alle – Theflightattendantlife

Um Memes dreht sich zudem alles auf dem Account Theflightattendantlife. Hier fühlen sich insbesondere Flugbegleiter wohl, da die Seite sämtliche Situationen aus deren Alltag aufs Korn nimmt und in Form von bearbeiteten Comics und Fotos darstellt. Selbstverständlich haben auch all diejenigen ihren Spaß daran, deren Arbeitsumfeld sich nicht in 11.000 Metern Höhe befindet.

A post shared by Flight Attendant (@theflightattendantlife) on Sep 18, 2017 at 6:42am PDT

Piloten unter sich – pilot_jokes

Was Theflightattendantlife für die Crew im hinteren Teil der Kabine ist, ist pilot_jokes für das Cockpit. Mit gerade mal 137 Abonnenten ist der Account noch ganz am Anfang, hat aber großes Potenzial für deutlich mehr Follower – und zwar keineswegs nur Piloten. Lustige Comics präsentieren die Macher hier ebenso wie Memes und skurrile Schnappschüsse.

A post shared by pilot jokes (@pilot_jokes) on Sep 27, 2017 at 3:20am PDT

Reise in die Vergangenheit – historical.aviation

Der nostalgischen Seite des Fliegens widmet sich historical.aviation. Mit nur etwas mehr als 3.000 Abonnenten ist der Kanal derzeit noch eher ein Nischenplayer. Fans von alten Bildern finden hier jedoch eine ungewöhnliche Sammlung von Schwarz-Weiß-Aufnahmen historischer Flugzeug-Modelle, An-Bord-Situationen vergangener Tage sowie Motive nostalgischer Werbeposter. (red, 24.1.2018)