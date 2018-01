Dominic Thiem scheidet im Achtelfinale von Melbourne aus

Der als Nummer 5 gesetzte Österreicher verliert in fünf Sätzen gegen die Nummer 97 der Welt, den US-Amerikaner Tennys Sandgren

Melbourne – Dominic Thiem ist am Montag in Melbourne an einem enorm stark aufspielenden Tennys Sandgren (USA) gescheitert.

Der 24-jährige Weltranglisten-Fünfte musste sich der Nummer 97 nach 3:54 Stunden mit 2:6,6:4,6:7(4),7:6(7),3:6 beugen und verpasste damit sein erstes Viertelfinale bei den Australian Open. Der 26-jährige Sandgren trifft nun entweder auf Novak Djokovic (SRB-14) oder Chung Hyeon (KOR).

Thiem ist nach Wimbledon und bei den US Open zum dritten Mal in Folge im Achtelfinale im fünften Satz gescheitert. Es war sein sechstes Achtelfinale bei Majors en suite. (APA; 22.1.2018)