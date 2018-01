CO-Alarm: Mehrparteienhaus in Wiener Neustadt evakuiert

Frau lag bewusstlos in Badewanne – Mehrere Personen zur Kontrolle ins Krankenhaus

Wiener Neustadt – CO-Alarm hat am Sonntagabend zur Evakuierung eines Mehrparteienhauses in der Zehnergasse in Wiener Neustadt geführt. 30 Wohnungen wurden nach Angaben der Feuerwehr geräumt. Eine Frau wurde bewusstlos aus dem Objekt gerettet.

Nach Angaben der FF Wiener Neustadt war der Einsatz von Sanitätern ausgelöst worden. Die Helfer hatten in einer Wohnung im ersten Stock eine bewusstlose Frau in einer Badewanne entdeckt, als das mobile CO-Warngerät anschlug. In der Folge mussten alle Wohnungen des Mehrparteienhauses evakuiert werden, wobei auch einige Türen aufgebrochen wurden. Mehrere Personen wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Helfer retteten zudem zwei Katzen.

Messungen in der Wohnung der Frau ergaben laut FF Wiener Neustadt einen Kohlenmonoxid-Wert in der vierfachen maximalen Arbeitsplatz-Konzentration. Das Gebäude wurde belüftet. Techniker der EVN führten außerdem Kontrollmessungen in allen Wohnungen durch. Nach Beendigung der Arbeiten wurde das Mehrparteienhauses wieder freigegeben. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. (APA, 22.1.2018)