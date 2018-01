Tirol: Snowboarder nach Suchaktion tot aufgefunden

Von Frau als vermisst gemeldet

Hochzillertal – Nachdem eine Frau ihren Mann als vermisst gemeldet hatte, ist am Sonntag gegen 21.30 Uhr eine groß angelegte Suchaktion im Skigebiet Hochzillertal in Tirol gestartet worden. Gegen 2.00 Uhr fand der Suchtrupp schließlich den leblosen Körper des 39-jährigen Snowboarders aus Deutschland in einem Waldstück rund 70 Meter außerhalb der gesicherten Piste.

Mitglieder der Bergrettung Kaltenbach, der Bergbahnen und die Alpinpolizei waren im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache waren noch im Gange, teilten die Bergbahnen Hochzillertal mit. (APA, 22.1.2018)