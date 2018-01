Bildungsminister Faßmann stellt Pläne für Deutschklassen vor

Zu den Kosten für eigene Deutschklassen macht der Minister keine Angaben

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) stellt Montagvormittag die Regierungspläne für Schüler mit unzureichenden Deutschkenntnissen vor. Im türkis-blauen Regierungsprogramm sind separate Deutschklassen vorgesehen.

Wenn mehr als sechs Schüler an einem Schulstandort die Unterrichtssprache Deutsch nicht beherrschen, soll es eigene Förderklassen geben, erklärte Faßmann im Ö1-"Morgenjournal" am Montag. Den Begriff "Ghettoklassen" will er nicht gelten lassen – das sei ein "Kampfbegriff, der vor der realen Notwendigkeit die Augen verschließt", sagt der Bildungsminister.

Keine Angaben zu Kosten

In der Volksschule sollen Kinder 15 Wochenstunden, in höheren Schulen 20 Wochenstunden Sprachförderung erhalten. Damit verbringen diese Schüler nur ein Drittel der Zeit im Regelunterricht. Die Teilnahme an den Deutschkursen ist für mindestens ein Semester verpflichtend, kann aber bis zu vier Semester dauern. Am Ende eines Semesters soll ein standardisierter Test die Kenntnisse der Schüler überprüfen.

Livestream: Bildungsminister präsentiert Deutschförderklassen

Mit dem Test will Faßmann Verbindlichkeit erreichen und eine Qualitätsmessung ermöglichen, damit die Entscheidung über die Schüler nicht von einem Lehrer oder Direktor getroffen werde.

Brauchen weniger als sechs Schüler an einem Standort Deutschförderung, setzt der Bildungsminister auf "integrative Förderung". Angaben über die Kosten für diese Maßnahme will Faßmann nicht machen, er sagt: "Es geht sich aus." (red, 22.1.2018)