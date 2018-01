Euro-Finanzminister beraten über griechisches Reformprogramm

Das dritte internationale Hilfspaket läuft im August aus

Brüssel/Athen – Die Euro-Finanzminister beraten am Montag in Brüssel über die Auszahlung weiterer Milliarden aus dem laufenden Kreditprogramm für Griechenland. Das Parlament in Athen hatte zuletzt ein großes Bündel an Reformen gebilligt. Unter anderem ist darin eine Einschränkung des Streikrechts vorgesehen.

Es wird erwartet, dass absehbar etwa 6,7 Milliarden Euro an das hoch verschuldete Land überwiesen werden können.

Das dritte internationale Hilfspaket für Griechenland seit 2010 in Höhe von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August aus. Athen hofft, bis dahin das nötige Vertrauen an den Finanzmärkten zurückgewonnen zu haben, um sich wieder eigenständig Kapital beschaffen zu können.

Die Finanzminister der 19 Euro-Länder werden zudem voraussichtlich die Kandidatensuche für einen neuen Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) einläuten. Die Amtszeit von EZB-Vize Vitor Constancio endet in den kommenden Monaten. Die Euro-Staaten können nun Kandidaten für die Nachfolge nominieren. (APA, 22.1.2018)