Marktanteil lag bei 73 Prozent

Die Herren-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel schaffte am Samstag im Schnitt 1,34 Millionen Zuschauer, in Spitzen waren bis zu 1,54 Millionen dabei. Der Gesamtmarktanteil lag bei 73 Prozent, in den Zielgruppen der 12- bis 49-Jährigen lag dieser Wert bei 68, bei den 12- bis 29-Jährigen bei 67 Prozent.

Zum Vergleich: 2017 waren bei der Abfahrt in Kitzbühel bis zu 1,607 Millionen und durchschnittlich 1,376 Millionen bei 72 Prozent Marktanteil dabei. (red, 22.1.2018)