Toshiba könnte sich auch Börsengang seiner Chipsparte vorstellen

Statt Verkauf an Bain Capital – "Financial Times"

Toshiba erwägt einem Zeitungsbericht zufolge einen Börsengang seiner Chipsparte, sollte der angepeilte milliardenschwere Verkauf an den Wettbewerbsbehörden scheitern. Wenn es bis Ende März keine Zustimmung zu dem Deal gebe, wäre der Gang aufs Parkett eine von mehreren Alternativen, zitierte die "Financial Times" am Montag mit der Angelegenheit vertraute Personen. Einige Analysten und Aktionäre würden sogar eine Börsennotierung dem Verkauf vorziehen, hieß es weiter.

Investor gefunden

Nach monatelangem Ringen hatte Toshiba im September den US-Finanzinvestor Bain Capital als Käufer für seine Chipsparte gewonnen. Als Preis waren rund 18 Mrd. Dollar (15 Mrd. Euro) vereinbart worden. Der Verkaufsprozess war durch wechselnde Allianzen, nachgebesserte Offerten und die Einbindung von Gerichten spannend geworden.

Eine Toshiba-Sprecherin sagte, an den Verkaufsplänen habe sich nichts geändert. Der japanische Elektronikkonzern benötigt das Geld aus dem Geschäft, um sich nach der Insolvenz der US-Kraftwerkstochter Westinghouse neu aufzustellen. (Reuters/APA, 22.1.2018)