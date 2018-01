Verwirrung um Meldung über Dörfler-Anklage: ORF sperrt "ZiB 1"-Beitrag in TVThek

Der ORF berichtete von einer Anklage wegen Amtsmissbrauchs gegen Kärntens Ex-Landeshauptmann und dementierte die Meldung in der Spät-"ZiB"

Wien – Am Sonntag berichtete die "ZiB 1" im ORF über eine Anklage gegen Gerhard Dörfler wegen Amstmissbrauchs, in der Spät-"ZiB" um 21.50 Uhr wurde diese Meldung dann dementiert. "Nach Auskunft des Landesgerichts Klagenfurt gibt es – anders als in der 'ZiB 1' berichtet – keine Anklage wegen Amtsmissbrauchs gegen den ehemaligen freiheitlichen Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler", heißt es in dem Beitrag. Wegen der Vorwürfe werde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht mehr ermittelt, der Tatbestand sei erledigt. >>> Beitrag in der Spät"-ZiB" hier zum Nachsehen. Der "ZiB 1"-Beitrag zu Dörfler ist in der TVThek nicht mehr abrufbar.

Am Sonntagvormittag berichtete die APA, dass die Amtsmissbrauchsanklage rechtskräftig sei, die Nachrichtenagentur bezog sich auf die "Kleine Zeitung". Dort wurde Manfred Herrnhofer, Sprecher des Landesgerichts, so zitiert: "Die Anklage gegen ihn ist rechtskräftig", es habe keine Beeinspruchung gegeben. Bei dem Fall geht es um den Vorwurf einer rechtswidrigen Weisung.

Update: Die "Kleine Zeitung" berichtete bereits am Sonntagnachmittag, dass Dörfler nun doch nicht vor Gericht müsse. Am Montagvormittag meldete dann auch die APA, dass Döfler nicht wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht muss. Laut Gerichtssprecher Herrnhofer hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die bereits rechtskräftige Anklage zurückgezogen.

Der Grund für diesen Schritt der Anklagebehörde ist die im Dezember getroffene Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in einem Verfahren gegen Dörflers ehemaligen Regierungskollegen und Parteifreund Uwe Scheuch. Wie in der Causa Dörfler ging es um die missbräuchliche Verwendung von Geldern. Scheuch soll einem Mitarbeiter seines Regierungsbüros die Weisung erteilt haben, sechs überhöhte Rechnungen als richtig zu bestätigen. Die den Rechnungen zugrunde liegenden Leistungen wurden laut WKStA aber nicht oder nur teilweise erbracht. Dörfler wurde vorgeworfen, im Jahr 2010 eine rechtswidrige Weisung erteilt zu haben. Er soll angeordnet haben, dass ein nicht verbrauchter Betrag in Höhe von 38.000 Euro auf Basis einer fingierten Rechnung ins nächste Jahr übertragen wurde.

Der OGH entschied in der Causa Scheuch, dass es sich nicht um Amtsmissbrauch handle, sondern allenfalls um Untreue. Die Begründung der Höchstrichter: Die erfolgte Weisung sei "zwar als Erscheinungsform typisch hoheitlichen Verwaltungshandelns anzusehen", maßgeblich für die Einordnung als Amtsmissbrauch sei jedoch die "Außenwirkung des angewiesenen Verwaltungshandelns". Es gelte zu vermeiden, dass ein Sachverhalt strafrechtlich deshalb strenger geahndet wird, weil ein Beamter nicht selbst nach außen privatwirtschaftlich tätig wird, sondern als Vorgesetzter eine entsprechende Weisung erteilt. Die Weisung (Bezahlung von Rechnungen) sei nicht als hoheitliche Handlung anzusehen.

"Keine strafrechtlichen Vorwürfe"

Das Verfahren gegen Scheuch sei daher wegen des Vorwurfs der Untreue zu führen, entschied der OGH. Das Verfahren gegen Dörfler wird hingegen überhaupt nicht mehr geführt, wie der WKStA-Sprecher Rene Ruprecht am Montag der APA erklärte: "Nach Analyse der OGH-Judikatur ist entschieden worden, dass die Anklage zurückgezogen wird." In dieser Causa würden keine strafrechtlichen Vorwürfe mehr gegen Dörfler erhoben. (red, APA, 22.1.2018)