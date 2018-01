Ausnahmezustand in den Alpen, noch mehr Neuschnee erwartet

Die Wintersportorte Zermatt, St. Anton und Ischgl sind von der Außenwelt abgeschnitten, viele Bahnstrecken wurden wegen der hohen Lawinengefahr gesperrt

Zermatt/Ischgl – Nach heftigen Schneefällen hat sich die Lawinengefahr in Westösterreich und der Schweiz massiv verschärft. Wegen Straßensperren waren mehrere Wintersportorte nicht erreichbar, darunter St. Anton am Arlberg und seit Sonntagabend auch Ischgl und das gesamte Paznauntal. Die Region um Zermatt im Schweizer Kanton Wallis war seit Sonntag praktisch von der Außenwelt abgeschnitten.

orf Extreme Neuschneemengen haben im Westen Österreichs zu Straßensperren geführt. In der Region Arlberg sind St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech, Zürs und Warth zurzeit von der Außenwelt abgeschnitten.

In weiten Teilen der Schweiz wurde die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Seit 1999 habe es nichts Vergleichbares gegeben, sagte eine Sprecherin des Schweizer Wetterdiensts. Auch für Westösterreich wird am Montag mit der höchsten Warnstufe gerechnet, es soll mindestens ein halber Meter Neuschnee dazukommen.

Die Region Zermatt war bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen weder per Bahn noch per Straße erreichbar. Ein Hubschraubershuttle konnte wegen des Schlechtwetters nur einige Gäste, die abreisen wollten, ausfliegen. Viele Bergbahnen stellten den Betrieb ein, sodass nur wenige Pisten offen waren.

orf Gargellen im Montafon ist seit Sonntagnachmittag nicht mehr erreichbar. Aufgrund der Lawinengefahr wurde die einzige Zufahrtsstraße gesperrt. Auch der Bahnverkehr zwischen Vorarlberg und Tirol wurde ausgesetzt.

Das Tourismusbüro tröstete die Gäste mit Verweis auf die möglichen anderen Aktivitäten. Es gebe eine Indoor-Kletterhalle, ein Kino, das Matterhornmuseum und die Möglichkeit, Billard zu spielen, sagte eine Sprecherin. Im Ort sind momentan etwa 9000 Touristen. Es ist unklar, wann sich die Situation wieder normalisiert. Die Lawinenkommissionen beraten, was zu tun ist.

orf Große Lawinengefahr der Warnstufe vier herrscht auch im Großteil von Salzburgs Bergen.

Auch in Österreich ist die Lage schwierig. In St. Anton und im Paznauntal mit dem Wintersportort Ischgl waren ebenfalls Tausende Touristen eingeschneit. St. Anton kann derzeit weder über Straßen noch per Bahn erreicht werden. In der Region herrschte am Sonntagabend Lawinenwarnstufe vier, die zweithöchste Stufe. Sämtliche Loipen waren gesperrt. Auch das Paznauntal war nicht mehr über Straßen erreichbar. Am Montag um 08.00 Uhr sollte die Lage dort neu beurteilt werden. Von der Außenwelt abgeschnitten war auch Samnaun auf der Schweizer Seite des Silvretta-Skigebiets.

Aktuelle Lage im #Pitztal : weder rein, noch raus. Dann bleiben wir eben noch ne Nacht. pic.twitter.com/tEQD67btUQ — berghungrig (@berghungrig) January 21, 2018

In Westösterreich waren viele Bahnstrecken wegen Lawinengefahr gesperrt. Dazu zählt auch die Verbindung zwischen Landeck und Bludenz. Alle Bahnreisenden zwischen der Schweiz und Österreich mussten auf Busse ausweichen, die durch den Arlbergtunnel auf der S16 unterwegs waren. Für Reisende nach St. Anton wurden im Raum Landeck Ersatzunterkünfte zur Verfügung gestellt.

Nach Angaben des ÖAMTC waren in Westösterreich rund 30 Straßenzüge wegen der Lawinengefahr gesperrt, darunter die Reschenstraße ab Kajetansbrücke sowie die Kaunertalstraße. Damit waren Nauders beziehungsweise das Kaunertal nicht erreichbar.

Ein Toter in Bayern

In Oberbayern sind am Wochenende mehrere Skifahrer bei Lawinenabgängen verletzt worden – einer ist im Krankenhaus gestorben. Der 30-Jährige hatte am Sonntagvormittag eine Tour im Geigelsteingebiet unternommen. Er war mit einem 57-Jährigen unterwegs, der sich und auch den Jüngeren aus der Lawine befreien konnte. Die Reanimationsmaßnahmen bei dem 30-Jährigen blieben aber schließlich erfolglos.

Ein Teil der am Sonntag verunglückten Skifahrer konnte sich selbst retten, den weiteren half die Bergwacht, wie die Polizei mitteilte. Alle Betroffenen kamen zunächst in medizinische Behandlung. (APA, 22.1.2018)