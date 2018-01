Neuer liberianischer Präsident George Weah tritt Amt an

Früherer Fußballstar tritt die Nachfolge der langjährigen Staatschefin und Friedensnobelpreisträgerin Ellen Johnson Sirleaf an

Monrovia – Nach seinem Wahlsieg im Dezember wird der neue liberianische Präsident George Weah am Montag in sein Amt eingeführt. Der frühere Fußballstar tritt die Nachfolge der langjährigen Staatschefin und Friedensnobelpreisträgerin Ellen Johnson Sirleaf an. Der 51-Jährige hat versprochen, den Lebensstandard der Bevölkerung des westafrikanischen Landes zu verbessern und den Frieden zu wahren.

Weah hatte im Dezember die Stichwahl gegen Vizepräsident Joseph Boakai klar gewonnen. Der einstige Weltfußballer steht vor gewaltigen Herausforderungen: Liberia, wo zwischen 1989 und 2003 Bürgerkriege mit 250.000 Toten wüteten, ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die schwere Ebola-Epidemie zwischen 2014 und 2016 hat die Wirtschaft zusätzlich belastet. (APA, 21.1.2018)