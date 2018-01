RTL-Dschungelschow startet mit weniger Zuschauern als im Vorjahr

6,49 Millionen waren am Freitag dabei, 870.000 weniger als 2017 – Auch Samstagausgabe unter Vorjahresniveau

Köln – Am Freitag startete RTL wieder seine Dschungelshow "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Zum Auftakt waren 6,49 Millionen Zuschauer dabei, um 870.000 weniger als im vergangenen Jahr und die wenigsten Zuschauern seit 2009, rechnet der deutsche Branchendienst meedia.de vor. Mit Marktanteilen zwischen 25 und 39 Prozent lag RTL aber dennoch weit vor anderen Sendern in Deutschland.

Die Samstag-Ausgabe der Dschungelshow verfolgten rund 6,28 Millionen, weniger waren es laut meedia.de am ersten Samstag einer Staffel zuletzt 2001. In Österreich schauten zum Start am Freitag 256.000 zu, am Samstag dann 281.000. (red, 21.1.2018)