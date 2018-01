SPÖ-Basis: Nach der Chefwahl ist vor der Wien-Wahl

Penzing: "Schieder im Kinderwagerl"

Es gibt Wurst, Käse und Soletti, die in einem Batzen Liptauer-Aufstrich stecken. Daneben stehen Sprite, Bier und Wein. An der Decke hängen Faschingsgirlanden. Ungefähr dreißig Leute haben sich am Montag im Lokal des Pensionistenverbands versammelt. Viele kommen direkt von der Arbeit. Sie sitzen an zwei langen Tischen, die parallel zueinander aufgestellt sind. Alle schauen ans Ende beider Reihen.

Dort sitzt Martin Bach, der gleich mit seinem Bericht loslegen wird. Er ist Leiter der Sektion 17 der SPÖ Penzing und wird seinen Genossen den anstehenden Landesparteitag erklären. Dort wird entschieden, ob Andreas Schieder oder Michael Ludwig die Partei und aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Stadt in den nächsten Jahren führen wird. "Endlich", meint Bach.

Zweimal im Monat trifft sich ein Teil der 200 Sektionsmitglieder und plant Aktivitäten im Grätzel. Der Renner ist der Kasperl. Was es sonst noch gibt: Frühschoppen, Sturmfest, Gemeindebaufest. 38 Prozent hat die SPÖ in Schieders Heimatbezirk bei der Gemeinderatswahl 2015 erreicht, das waren um gut vier Prozent weniger als 2010. Die FPÖ konnte 30 Prozent der Wählerstimmen auf sich versammeln und hat über fünf Prozent dazugewonnen.

Der zweite Kandidat

"Den ersten Kandidaten muss ich euch nicht vorstellen", beginnt Bach seine Ansprache. "Manche von euch haben ihn mit dem Kinderwagerl geschoben." Manch ältere Genossen lächeln und nicken. Schieder ist in Penzing Bezirksparteivorsitzender, obwohl er schon lange Zeit nicht mehr dort, sondern in der Leopoldstadt wohnt. Sein Vorgänger war sein Vater, Peter Schieder. Bach betont, der Kontrahent Ludwig sei der zweite Kandidat und nicht der Gegner. "Egal wie die Entscheidung ausfällt, wir stehen geschlossen hinter dem neuen Chef."

Hinter wem man steht, bis die Entscheidung gefallen ist, ist dennoch klar: Man hofft auf den ersten Wiener Bürgermeister aus Penzing. Bereits im Herbst hat man den Beschluss gefasst, "den Andi" zu unterstützen. Bloß ein Zehntel der anwesenden Sektionsmitglieder gehört am Landesparteitag zu den Delegierten und darf abstimmen. Ein paar andere werden als Gäste kommen.

Unterschiede im Charakter

Bach beantwortet Fragen wie jene, woher man erfahren könne, wie die Abstimmung ausgegangen sei, oder wie und wo der neue Bürgermeister gewählt werde. Der Großteil der Anwesenden ist vom Partei-Establishment gleich weit entfernt wie von einer Eigentumswohnung in Penzings Nobelgegenden. Die stellvertretende Sektionsvorsitzende ist die Hausmeisterin in jenem Wohnhaus, in dessen Untergeschoß die Treffen stattfinden. Neuigkeiten erfahren viele aus den Medien. Oder von Bach, der die Informationen weiterträgt.

Die Differenzen, die medial zwischen Schieder und Ludwig ausgemacht werden, kann man hier nicht unbedingt nachvollziehen. Es ginge vielmehr darum, wer von seiner Art her einen besseren Bürgermeister abgeben würde, ist man sich einig. Auch den Konflikt zwischen Flächen- und Innenstadtbezirken kann man nicht auf einen inhaltlichen Punkt bringen. Die Unterschiede seien gar nicht so groß wie behauptet, vielmehr gehe es darum, dass sich gewisse Bezirke lange Zeit nicht adäquat in der Stadtregierung repräsentiert gefühlt hätten – und es deshalb irgendwann zu einer Lagerbildung gekommen sei. Martin Bach ist froh, wenn das Spektakel vorüber ist: "Es geht immerhin um 2020."