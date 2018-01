Bausünden und High-Heels am "Tatort" aus Köln: Top oder Flop?

foto: ard/orf

"'Wir sind ja erst am Anfang unserer Ermittlungen' sagt Ballauf und gibt damit den Sound für den Krimi vor: altbackene Sätze aus dem Krimi-Museum. Da dürfen auch "Das sind Spekulationen" und "Wie soll ich dir noch glauben?" nicht fehlen", schreibt Birgit Baumann im TV-Tagebuch des STANDARD. "Es bliebe die Zuflucht ins Milieu, aber die nützt hier auch nichts, denn wir sind in der Baubranche mit all ihren Klischees: Man residiert in wahnsinnig kühl-schicken Büros, hat vermeintlich dicke Aufträge in Katar, muss Fifa-Funktionäre betüdeln und, um das Geschäft am Laufen zu halten, zu Maßnahmen greifen, die nicht gesetzeskonform sind."