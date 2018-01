Massenstart: Fourcade mit Sieg – Eder nur 15.

Franzose feierte in Antholz sechsten Saisonsieg – Johannes Bö Sechster

Antholz – Martin Fourcade hat am Sonntag zurückgeschlagen und nach drei zweiten Plätzen im Biathlon-Weltcup seinen sechsten Saisonsieg gefeiert. Der sechsfache Weltcup-Gesamtsieger entschied den 15-km-Verfolgungsbewerb am Sonntag in Antholz mit 2,8 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Tarjei Bö für sich, der ebenfalls zwei Fehlschüsse verzeichnete. Simon Eder musste sich mit dem 15. Platz begnügen.

Johannes Thingnes Bö hatte zuletzt dreimal gewonnen, im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen musste er sich nach fünf Strafrunden mit dem sechsten Platz (+29,2 Sekunden) begnügen. Fourcade, der in allen 15 bisherigen Rennen auf dem Podest war, baute mit dem 67. Sieg seine Weltcupführung aus. Er hatte sich nach der fehlerlosen dritten Serie an die Spitze gesetzt.

Der Wind

Der Salzburger Eder vergab seine Chance auf einen Spitzenplatz mit drei Fehlern gleich bei der ersten Fünfer-Serie. "Leider habe ich den Wind falsch eingeschätzt. Ich habe zwar an den Rasten gedreht, aber zu wenig. Es ist brutal hart, wenn man so anfängt", sagte der 34-Jährige.

Eder kämpfte aber weiter. "Ich habe trotz der katastrophalen Anfangsserie nie aufgegeben, denn ich habe gewusst, es geht auch um einen Top-15-Platz im Gesamtweltcup", sagte er. Nur die Top 15 haben einen Startplatz im olympischen Rennen sicher. Sein Einsatz wurde belohnt, nach drei fehlerfreien Serien gab es den 15. Platz (+1:00,5) und den 14. Gesamtrang im Weltcup. Julian Eberhard musste sieben Strafrunden drehen und wurde nur 29. und Vorletzter (+4:12,2).

Bei den Damen feierte die Weißrussin Darja Domratschewa ihren zweiten Saisonsieg nach Hochfilzen. Die Ehefrau des nicht für die Winterspiele qualifizierten Ole Einar Björndalen war nach dem einzigen Fehler an die 19. Stelle zurückgefallen, gewann aber noch mit 11,9 Sekunden Vorsprung auf die Slowakin Anastasiya Kuzmina, die drei Fehler verzeichnete. (APA, 21.1.2018)

Herren, Massenstart (15 km):

1. Martin Fourcade (FRA) 40:18,6 (2 Strafrunden)

2. Tarjei Bö (NOR) +2,8 Sek. (2)

3. Erlend Bjöntegaard (NOR) 5,1 (2)

4. Benedikt Doll (GER) 16.,0 (2)

5. Johannes Kühn (GER) 18,3 (2)

6. Johannes Thingnes Bö (NOR) 29,2 (5)

Weiter:

15. Simon Eder (AUT) 1:00,5 (3)

29. Julian Eberhard (AUT) 4:01,3 (8)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 15 von 22 Bewerben):

1. M. Fourcade 834

2. J. Bö 780

3. Jakov Fak (SLO) 467

4. Anton Schipulin (RUS) 460

5. Arnd Peiffer (GER) 443

6. T. Bö 434.

Weiter:

14. Eder 321

17. J. Eberhard 321

46. Dominik Landertinger (AUT) 75

67. T. Eberhard 26

77. Felix Leitner (AUT) 13