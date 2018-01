TV- und Radiotipps für Montag, 22. Jänner

Sold, Re: Reichsbürger gegen den Staat, Ski-Schnäppchen in Österreich, Thema, Showgirls, Die Florence Foster Jenkins Story, Kulturmontag,

19.40 REPORTAGE

Re: Reichsbürger gegen den Staat – Eine Gefahr für die Demokratie? Spinner, Rechte oder Abgehängte? Die sogenannte Reichsbürgerbewegung: Menschen, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland anzweifeln und an den Fortbestand des Deutschen Reiches glauben. Seit dem Polizistenmord durch einen Reichsbürger gilt die Szene als gefährlich. Erkundungen in Milieus, in denen die Demokratie erodiert. Bis 20.15, Arte

20.15 THEMENTAG WINTERSPORT

Ski-Schnäppchen in Österreich Um leistbare und schöne Skiorte zu finden, begibt sich die Doku auf die Suche nach heimischen Skischnäppchen. Um 21.05 Uhr folgt Das ganz normale Verhalten der Österreicher im Winterurlaub über vier Familien. Im Anschluss um 21.55 Uhr steht Skizirkus Tirol – Urlaub zwischen Luxus und Low Budget auf dem Programm und um 22.30 Uhr eine Diskussion zum Thema Ist Skifahren noch leistbar? Bis 23.20, ORF 3

foto: orf/langbein & skalnik/franz neumayr

21.10 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feurstein geht es um: 1) Die Akte Toni Sailer und der gekränkte Stolz einer Skination. 2) Asylwerber als Lehrlinge – Ausbildung schützt nicht vor Abschiebung. 3) Das Geschäft mit der 24-Stunden-Pflege. Bis 22.00, ORF 2

21.45 GENRE

Showgirls (USA 1995, Paul Verhoeven) Nomi (Elizabeth Berkley) will in Las Vegas Karriere als Tänzerin machen. Um Rechnungen bezahlen zu können, nimmt sie einen Job in einem versifften Nachtclub an, wo sie auf den großen Durchbruch hofft. Eine wahre Geschichte, deren Verfilmung von sämtlichen Kritikern verrissen wurde und Verhoeven sieben Goldene Himbeeren einbrachte. Heute genießt der Film bei Trash-Fans Kultstatus. Bis 23.50, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Die Österreichische Nationalbibliothek wird 650 Jahre alt. Sie ist eine der wichtigsten und ältesten Bibliotheken Europas und verfügt über einen prachtvollen Prunksaal als Repräsentation von Wissen. Die gesamte Sammlung zeigt die Kultur- und Mediengeschichte Österreichs – von Papyri, historischen Landkarten, kostbaren Handschriften, frühen Drucken, Fotos, Landkarten, Musik bis zu digitalen Großprojekten. Direktorin Johanna Rachinger ist anlässlich des Jubiläums zu Gast im Studio. Bis 23.15, ORF 2

23.15 DOKUMENTATION

Die Florence Foster Jenkins Story Den Titel "schlechteste Sängerin der Welt" verteidigt Florence Foster Jenkins (1868-1944) bis heute. Mit ihrem legendären Auftritt 1944 in der Carnegie Hall brach sie alle Verkaufsrekorde. Denn eines ist sicher: Vele können nicht singen, doch "so" nicht singen konnte nur die Exzentrikerin Foster Jenkins! Wie wurde aus einer selbsternannten Opernsängerin ein populäres Phänomen? Ein Film über die beste schlechteste Sängerin der Welt und den Triumph einer Versagerin über die Mittelmäßigkeit. Bis 0.00, ORF 2

foto: orf/3b produktion/philipp baben der erde

0.05 DRAMA

Sold (USA 2014, Jeffrey D. Brown) Ein junges nepalesischen Mädchen (Niyar Saikia) wird im indischen Kalkutta an ein Bordell verkauft und dort gefangen gehalten. Mit Mut gelingt Lakshmi die Flucht mit Hilfe der Fotografin Sophia (Gillian Anderson) – nach der Novelle von Patricia McCormick, die auf realen Geschichten basiert. Produziert von Schauspielerin Emma Thompson. Berührend! Bis 1.40, WDR