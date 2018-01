Warum die Rechten die 1960er Jahre so hassen

Achtundsechzig ist eine Chiffre für die sechziger Jahre als ganzes, für die gesellschaftliche Modernisierung, den sozialen Wandel

Die hiesige Rechtsregierung stünde für den Kampf gegen die Ideen von 1968, meint Herbert Kickl. Achtundsechzig ist für die Adepten der "Konservativen Revolution" aber natürlich nur eine Chiffre für die sechziger Jahre als ganzes, für die gesellschaftliche Modernisierung, den sozialen Wandel.

Dafür, dass sich der Mainstream des Konventionellen auflöste, dass sich auch die Frauen herausnahmen, das Wort zu ergreifen, ein Chiffre auch für Bewegungen, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Kunst, für das Avantgardistische, für das Antiautoritäre, ein Chiffre auch für vielfältige Befreiungen, etwa eine freie Erziehung. Sie hassen all das, aber vor allem hassen sie den Schwung, der damals herrschte, die Tatsache, dass sie über mehr als ein Jahrzehnt auf verlorenem Posten standen. (Robert Misik, 21.1.2018)