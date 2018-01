Kärntner Michael Raffl steuerte zum 3:1 gegen die New Jersey Devils einen Assist bei

Philadelphia – Die Philadelphia Flyers haben am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit dem Villacher Stürmer Michael Raffl einen Sieg gefeiert. Die Flyers setzten sich gegen die New Jersey Devils mit 3:1 durch. Travis Konecny (4.), Valtteri Filppula nach Vorlage von Raffl (9.) und Iwan Proworow (13.) sorgten mit drei frühen Toren für die Vorentscheidung. (APA, 20.1.2018)