Norweger Tande ist Skiflug-Weltmeister

Bewerb in Oberstdorf wurde nach drei Durchgängen abgebrochen – Kraft Vierter

Oberstdorf – Der Norweger Daniel Andre Tande (NOR) ist am Samstag erstmals Skiflug-Einzelweltmeister geworden. Der Bewerb in Oberstdorf wurde nach dem dritten Durchgang entschieden, der vierte Flug fiel den Windbedingungen zum Opfer. Tande gewann mit 651,9 Punkten 13,3 Zähler vor dem polnischen Vierschanzen-Tourneesieger Kamil Stoch. Bronze holte der Deutsche Richard Freitag.

Österreichs Skiflug-Weltrekordler Stefan Kraft musste sich mit dem vierten Rang begnügen, ihm fehlten 19,2 Punkte auf Bronze. Die beiden weiteren Österreicher Clemens Aigner und Manuel Poppinger holten die Ränge 18 und 23. Der Teambewerb am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF eins) schließt die Titelkämpfe im Allgäu ab. (APA, 20.1.2018)

Ergebnis, Skiflug-WM, Oberstdorf:

1. Daniel Andre Tande (NOR) 651,9 Punkte (212/227/200 m)

2. Kamil Stoch (POL) 638,6 (230/219/211,5)

3. Richard Freitag (GER) 627,6 (228/225/190,5)

4. Stefan Kraft (AUT) 608,4 (218/208,5/206)

5. Andreas Stjernen (NOR) 606,9 (193/203/223,5)

6. Peter Prevc (SLO) 600,1 (222,5/199/218)

7. Andreas Wellinger (GER) 599,7 (206/207/213)

8. Johann Andre Forfang (NOR) 599,2 (207/207,5/225,5)

9. Robert Johansson (NOR) 599,0 (204/213,5/201)

10. Dawid Kubacki (POL) 589,8 (207,5/208/215,5)

Weiter:

18. Clemens Aigner (AUT) 524,5 (202/181,5/194,5)

23. Manuel Poppinger (AUT) 498,0 (187/195,5/177,5)