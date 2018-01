Frau starb bei Brand in Einfamilienhaus im Bezirk Neunkirchen

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos – die Suche nach Ursachen für den Brand ist weiterhin im Gang

Wartmannstetten/Neunkirchen – Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Diepolz in der Gemeinde Wartmannstetten im Bezirk Neunkirchen hat am Freitagabend ein Todesopfer gefordert. Eine 55-Jährige wurde von Feuerwehrkräften aus dem Gebäude geborgen, Wiederbelebungsversuche blieben aber vergeblich, berichtete NÖ Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.

Der Brand wurde gegen 20:15 Uhr gemeldet. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ursachenermittlung, die dem Sprecher zufolge am Samstag noch im Gang war.

Laut dem ORF NÖ stand das Erdgeschoß beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Mehrere Atemschutztrupps drangen in die Räume ein, entdeckten die leblose Frau und brachten sie ins Freie. Für sie kam aber jede Hilfe zu spät. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten eingesetzt, die gegen 22.30 Uhr abgeschlossen wurden. (APA, 20.1.2018)