Weltrekord bei Eiskunstlauf-EM in Moskau

Franzosen Papadakis/Cizeron holten vierten EM-Titel in Folge. Russischer Doppelsieg bei den Damen

Moskau – Die Franzosen Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron haben sich am Samstag in Moskau ihren vierten EM-Titel in Folge im Eistanz gesichert. Die zweifachen Weltmeister verbesserten mit 203,16 Zählern zudem ihren eigenen Punkte-Weltrekord. Die 121,87 Wertungspunkte in der Kür waren ebenfalls eine neue Weltbestmarke.

Silber ging abgeschlagen an die Russen Jekaterina Bobrowa/Dmitri Slowijew (187,13), Bronze an deren Landsleute Alexandra Stepanowa/Iwan Bukin (184,86).

Sagitowa siegt vor Medwedewa und Kostner

Bei den Damen gab es einen russischen Doppelsieg: Die 15-jährige Alina Sagitowa siegte mit einer perfekten Kürleistung und 238,24 Punkten vor der 18-jährigen Titelverteidigerin Jewgenia Medwedewa (232,86) und vor Carolina Kostner (204,25). Für die 30-jährige Italienerin war es die elfte EM-Medaille. (APA, sid, 20.1.2018)