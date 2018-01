Franzosen Papadakis/Cizeron holten vierten EM-Titel in Folge

Moskau – Die Franzosen Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron haben sich am Samstag in Moskau ihren vierten EM-Titel in Folge im Eistanz gesichert. Die zweifachen Weltmeister verbesserten mit 203,16 Zählern zudem ihren eigenen Punkte-Weltrekord. Die 121,87 Wertungspunkte in der Kür waren ebenfalls eine neue Weltbestmarke. Papadakis/Cizeron gelten auch bei Olympia in Pyeongchang als die Topfavoriten. (APA, 20.1.2018)