Türkei: Razzia gegen Terrormiliz IS mit 54 Festnahmen

Dabei wurden zahlreiche Datenträger und Dokumente sichergestellt

Istanbul/Ankara – Bei einer Razzia gegen Zellen der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in der Türkei sind einem Medienbericht zufolge 54 Menschen festgenommen worden. Sie würden verdächtigt, Anschläge für den IS geplant zu haben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag. Bei den Razzien in Istanbul seien auch zahlreiche Datenträger und Dokumente der Terrororganisation gefunden worden.

Die türkischen Behörden sind in den vergangenen Monaten verstärkt gegen mutmaßliche IS-Anhänger vorgegangen. Dabei wurden auch zahlreiche Ausländer festgenommen. Die türkische Führung macht den IS für zahlreiche Anschläge im Land verantwortlich, auch für das Attentat in der Silvesternacht 2016/2017 im Istanbuler Club Reina mit 39 Todesopfern. (APA, 20.1.2018)