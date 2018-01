Irischer Student nach Besuch von Nachtlokal in Wien vermisst

Der 21-Jährige wurde zuletzt vor dem Lokal "Flex" gesehen

Wien/Dublin – Ein Student aus Irland wird in Wien vermisst. Der 21-Jährige aus Athboy war in der Nacht auf Freitag mit seinen Studienkollegen im Lokal "Flex" am Donaukanal und ist seitdem verschwunden, wie sein Bruder auf Facebook mitteilte. Es wurde bereits bei der Polizei Abgängigkeitsanzeige erstattet.

Zunächst hatten irische Behörden dem Wiener Landeskriminalamt über den Vermisstenfall informiert. Dann gingen auch die beiden Freunde in eine Polizeiinspektion in Währing – dort wohnen die jungen Männer in einem Apartment -, um Vermisstenanzeige zu erstatten. Am Samstagnachmittag wurden die College-Studenten von der Exekutive eingehend zu den Geschehnissen befragt.

Die Polizei geht davon aus, dass Alkohol im Spiel war. "Ermittelt wird in alle Richtungen", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst auf APA-Anfrage. Da sich das Lokal "Flex" beim Donaukanal befindet, sucht auch der Donaudienst nach dem jungen Mann. (APA, 20.1.2018)