Der 21-Jährige wurde zuletzt vor dem Lokal "Flex" gesehen

Wien/Dublin – Ein Student aus Irland wird in Wien vermisst. Der 21-Jährige aus Athboy war in der Nacht auf Freitag mit seinen Studienkollegen im Lokal "Flex" am Donaukanal und ist seitdem verschwunden, wie sein Bruder auf Facebook mitteilte.

Der etwa 1,75 Meter große Mann wurde zuletzt außerhalb des Lokals gesehen, das war Freitag gegen 2.00 Uhr. Seitdem können ihn seine Studienkollegen nicht mehr erreichen. (APA, 20.1.2018)