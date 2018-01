Vanessa Herzog feiert in Erfurt ersten Weltcupsieg

Über 500 Meter vor Tschechin Erbanova – Dominierenden Japanerin Nao Kodaira nicht am Start

Erfurt – Vanessa Herzog hat am Samstag in Erfurt ihren ersten Weltcupsieg im Eisschnelllauf gefeiert. Die 22-jährige Tirolerin triumphierte über 500 Meter in 37,88 Sekunden vor der Tschechin Karolina Erbanova (37,96) und übertraf in ihrem letzten wichtigen Rennen vor den Olympischen Spielen den zweiten Rang vom Vortag.

In der Gesamtwertung ist Herzog nun Zweite hinter der bisher dominierenden Japanerin Nao Kodaira, die in den Niederlanden nicht am Start war. (APA, 20.1.2018)

Ergebnisse der Weltcuprennen im Eisschnelllauf in Erfurt am Samstag:

Damen, 500 m: 1. Vanessa Herzog (AUT) 37,88 Sek. – 2. Karolina Erbanova (CZE) 37,96 – 3. Olga Fatkulina (RUS) 38,28 – 4. Marrit Leenstra (NED) 38,43 – 5. Hege Bökko (NOR) 38,51.

Weltcup-Gesamtwertung 500 m nach 9 von 11 Rennen: 1. Nao Kodaira (JPN) 700 – 2. Herzog 555 – 3. Erbanova 546 – 4. Lee Sang-hwa 510 – 5. Angelina Golikowa (RUS) 455.