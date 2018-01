"Meilenstein": 22 Nordkoreanische Athleten bei olympischen Spielen

Gemeinsamer Eröffnungs-Einmarsch und Frauen-Eishockeyteam mit Veranstalter Südkorea

Lausanne/Pyeongchang – Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sollen ab 9. Februar mit insgesamt 22 nordkoreanischen Athleten über die Bühne gehen. Die Sportler von Gastgeber Südkorea und dem nördlichen Nachbarn werden bei der Eröffnungsfeier in einem Block einmarschieren und u.a. ein gemeinsames Frauen-Eishockey-Team stellen.

Das gab der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, am Samstag bekannt. Bach nannte die Ergebnisse eines Gesprächs von ranghohen Vertretern beider Länder, des IOC sowie der Olympia-Organisatoren in Lausanne einen "Meilenstein". Die Teilnahme Nordkoreas an dem Sportereignis in Südkorea gilt als wichtiges Zeichen der Entspannung im Verhältnis zwischen den beiden verfeindeten Staaten.

Die Zahl von 22 ergibt sich vor allem aus der Teilnahme von zwölf Eishockeyspielerinnen, die mit einem Trainer zum südkoreanischen Team stoßen. Außerdem starten Nordkoreaner im Eiskunstlauf, Shorttrack, Ski alpin und Skilanglauf. (APA, 20.1.2018)