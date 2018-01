Klapfer in Chaux-Neuve Vierter

Sieg an Norweger Schmid, Rehrl Siebenter, Gruber Elfter

Chaux-Neuve – Lukas Klapfer hat am Samstag im Weltcup der Nordischen Kombination in Chaux-Neuve erneut ein sehr gutes Resultat erreicht. Nach zwei Podestplatzen im Val di Fiemme klassierte sich der Steirer an der vierten Stelle. Diesmal verlor Klapfer den Sprint um den dritten Rang – er lag 0,3 Sekunden hinter dem Finnen Ilkka Herola – und hatte 21,8 Sekunden Rückstand auf Sieger Jan Schmid aus Norwegen.

Franz-Josef Rehrl landete an der siebenten Stelle, Bernhard Gruber wurde Elfter. (APA, 20.1.2018)