Kitzbühel: Deutscher Dreßen gewinnt sensationell auf der Streif

Der 24-Jährige sorgt für den ersten deutschen Abfahrtssieg in Kitzbühel seit 39 Jahren. Lange sah der Schweizer Beat Feuz wie der Sieger aus. Hannes Reichelt wird Dritter

Kitzbühel – Die Zuschauermassen blickten gespannt hinauf, als Thomas Dreßen mit besten Zwischenzeiten die Streif hinunter bretterte. Kaum im Ziel angekommen, riss der Deutsche die Arme in die Höhe, schwang ab, genoss das Bad in der Menge, schnallte ab, kniete kurz nieder, riss wieder die Arme samt seiner Latten in die Höhe. "Sag einmal, waah, wie geil."

39 Jahre nach Sepp Ferstl triumphierte wieder ein Deutscher auf der Streif. "Von klein auf träumt man, dass man einmal in Kitzbühel gewinnt, es ist ein Wahnsinn", sagte der 24-Jährige, der erst letztes Jahr sein Debüt auf der Streif gab. "Im Ziel habe ich es gar nicht glauben können, ich dachte, die wollen mich verarschen."

Geschlagen geben musste sich bei der 78. Ausgabe der Hahnenkammrennen die gesamte Elite der Abfahrtssports, allen voran Weltmeister Beat Feuz. Der Schweizer verpasste seinen Premierensieg in Kitzbühel um 0,2 Sekunden. Dritter und bester Österreicher wurde Hannes Reichelt (0,41), der mit Startnummer eins und wie die folgenden Läufer nicht bei idealen Sichtbedingungen ins Rennen gegangen war.

Sonne

Mit Fortdauer des Rennens kam mehr und mehr die Sonne heraus, davon profitierte auch Dreßen, der als 19. an der Reihe war. Vincent Kriechmayr (0,46) verspielte den Sieg nach besten Zwischenzeiten in der Traverse, musste sich mit Platz vier begnügen. Die Norweger Aksel Lund Svindal und Kjetil Jansrud landeten im geschlagenen Feld. Der Super-G-Sieger vom Vortag wurde Achter (1,12), sein Landsmann Zehnter.

Sepp Ferstl zeigte sich erleichtert: "Der Mythos Ferstl und Streif ist endlich erledigt. Fehler macht jeder, aber der Thomas hat heute keinen gemacht." Der verletzte Felix Neureuther humpelte mit breitem Grinser durch das Zielgelände. "Wahnsinn", sagte er, "ich hatte noch nie so Gänsehaut."

Zähne

Die Streif zeigte auch heuer wieder ihre Zähne. Der Italiener Christof Innerhofer und der Franzose Johan Clarey stürzten beim Sprung in der Ausfahrt Traverse, wo eine kleine Mulde vor dem Absprung einigen Akteuren Probleme bereitete. Olympiasieger Matthias Mayer verhinderte einen Abflug etwas weiter oben mit einem wilden Rodeo-Ritt und wurde durchgereicht. Der US-Amerikaner Jared Goldberg hatte weniger Glück, er meisterte diese tückische Querfahrt nicht und landete in den Netzen. (Thomas Hirner aus Kitzbühel, 20.1.2018)