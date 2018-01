Reichenhetze: Twitter-Nutzer teilen Erfahrungen mit Diskriminierung

Nach der umstrittenen Aussage von Kanzler Kurz im ARD meldeten sich auf dem Kurznachrichtendienst hunderte User zu Wort

Auf eine Frage von ARD-Talkshowmoderatorin Sandra Meischberger, ob er sich rote Linien in der Regierung mit der FPÖ festgesetzt habe, antwortete Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch im deutschen Fernsehen: "Natürlich habe ich eine rote Linie und die gibt es nicht nur nach rechts sondern auch in andere Richtungen. Wir haben erlebt, zum Beispiel seitens anderer Parteien, dass gegen Menschen, die reich sind, die viel verdienen, gehetzt wurde. Das ist genauso falsch, wie wenn gegen andere Gruppen gehetzt wird. Insofern halte ich es für richtig und für notwendig, rote Linien zu haben."

Debatte

Diese Aussage entfacht nun, drei Tage später, eine Debatte auf Twitter mit dem Hashtag #Reichenhetze. Ausgelöst von der Twitternutzerin "VannyFerrari" schildern nun viele Nutzerinnen und Nutzer ihre Erfahrung mit Vorurteilen und Rassismen.

ok, es wär peinlich wenns nicht hinhaut, aber wer will kann unter #reichenhetze seine geschichten erzählen. ich werd mit meinen anfangen — vannyferrari (@vnyshkr) January 19, 2018

Ich habe einen tschechischen Nachnamen. War bei der Apotheke und wusste nicht, ob das Rezept privat oder über die Kasse geht. Nach Zögern schaut die Apothekerin auf das Rezept, liest meinen Namen und fragt: „Na haben Sie jetzt eine Krankenversicherung ODER NICHT?“ #reichenhetze — Die Lisa (@Lisa_BePunkt) January 19, 2018

Ich war 6 oderso. Sie hatte vorbestellt. Wollte besonders aufkochen. Unterhielt sich dann auch noch nett mit dem Metzger, "trotz Akzent". Daheim packt sie das Packet aus und findet fast nur Knorpel und Knochen. Ich hab meine Uroma sonst nie wieder weinen sehen. #reichenhetze — nonchen (@nukingnona) January 19, 2018

Kritik

Viele kritisieren in den Tweets auch die Gleichsetzung des Bundeskanzlers von Hetze gegen Minderheiten mit Hetze gegen Privilegierte. Am Samstag hatten sich mehrere Hunderte Nutzer zu dem Thema geäußert, zu Mittag gab es über 1000 Tweets (inklusive Retweets). (mvu, 20.1.2018)