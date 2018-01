Lindsey Vonn feiert 40. Weltcupsieg in der Abfahrt

US-Amerikanerin gewinnt in Cortina d'Ampezzo vor Tina Weirather – Ramona Siebenhofer wurde als beste ÖSV-Dame Vierte

Cortina d'Ampezzo – Lindsey Vonn hat am Samstag die Abfahrt von Cortina d'Ampezzo souverän gewonnen. Die US-Amerikanerin fuhr in 1:36.48 Minuten zur Bestzeit vor Tina Weirather (LIE/+0,92) und Jacqueline Wiles (USA/+0,92). Es war Vonns 40. Weltcupsieg in einer Abfahrt und der insgesamt 79. Weltcupsieg der 33-Jährigen.

Ramona Siebenhofer war als Vierte – 1,25 Sekunden zurück und 0,27 hinter dem Podest – beste Österreicherin. Stephanie Venier (8./+1,58) und Cornelia Hütter (10./1,85) konnten sich auch unter den Top 10 platzieren.



Vortagessiegerin Sofia Goggia konnte das Rennen nicht beenden. Für Vonn war es der 79. Weltcupsieg, der 40. in der Abfahrt und der 12. Rennsieg in Cortina d'Ampezzo. (red, 20.1.2018)