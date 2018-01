Mixed Pickles sind keine Krankheit

Über die Kunst der pfiffigen Quizfrage

Die Wiener Linien liefern ihren Fahrgästen auf diesen kleinen Bildschirmen in den Straßenbahnen (und auf den großen in manchen U-Bahn-Stationen) nicht nur News und Wetterberichte, sondern auch Quizfragen. Das ist eine lobenswerte Sache.

Erstens lenken Quizfragen vom dubiosen Benehmen ungehobelter Fahrgäste ab (achtloses Auf-den-Boden-Sabbern von Kebab-Resten, ostentatives Taschenbillard etc.), zweitens kann man sich auf einen etwaigen Auftritt bei Armin Assinger vorbereiten, und drittens macht einen ein solches Quiz, wenn schon nicht rasend viel klüger, so doch auch nicht blöder. Das ist beim Blick in andere Bildschirme keineswegs garantiert.

Am Montag wurde, fein abgestimmt auf die saisonale Topkrankheit, gefragt, wie der medizinische Fachausdruck für Schnupfen laute. Als Antworten standen a) Rhino, b) Rhinitis und c) Retinopathie zur Auswahl.

Man sieht auf der Stelle, dass bei der Erarbeitung dieses Quiz ein Fachmann oder eine Fachfrau am Werk war. Ein Laie hätte als Antwortmöglichkeiten vielleicht a) Apfel, b) Rhinitis oder c) Selfiestick bzw. a) Einhorn, b) Rhinitis oder c) Mixed Pickles angeboten und es damit dem Ratefuchs viel zu leicht gemacht. Denn meist weiß sogar der wenig gebildete U-Bahn-Fahrer, der Quiz-Prolet sozusagen, dass Apfel und Mixed Pickles keine gängigen Krankheitsbezeichnungen sind ("Ich hab mir bei meinem Skiurlaub schwere Mixed Pickles geholt").

Wie raffiniert dagegen die Originallösung! Durch die Ähnlichkeit der Antworten (fangen alle mit "R" an!) gerät der Ratefuchs in Verwirrung und muss sich den Kopf um vieles intensiver zerbrechen! Das steigert natürlich die Befriedigung, wenn man die korrekte Lösung findet. Einziger Wermutstropfen: Statt der Retinopathie hätten sich die Rhinolalie, die Rhinologie oder das Rhinophym besser gemacht.

Künftige Quizkonstrukteure werden jedenfalls von den professionellen Falschantwortenausdenkern und Falschantwortenausdenkerinnen der Wiener Linien profitieren. Auf die Frage "Wie lautet der medizinische Fachausdruck für Juckreiz?" würde nur ein Stümper die Antwortkombination a) Kellergewölbe, b) Pruritus oder c) Kaltlufteinbruch anbieten. Ungleich besser: a) Gudenus, b) Pruritus oder c) Exitus. Bei dieser Antwortpalette käme auch der Quiz-Connaisseur voll auf seine Kosten.