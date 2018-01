Monster Hunter World: Reinfall oder Pflichtspiel für Dino-Jäger?

Der erste Blockbuster 2018 möchte mit japanischem Charme den Westen erobern – das müsst ihr wissen!

wirspielen >>> Abonniert uns auf Youtube

40 Millionen Exemplare haben sich in den vergangenen 14 Jahren von "Monster Hunter" verkauft, im Westen spielte Capcoms Action-Rollenspielserie bislang jedoch nur eine Nebenrolle. Mit "Monster Hunter World" soll sich das ändern. Auch Spieler hierzulande sollen nun massenweise für die Dinosaurierjagd begeistert werden können. Wir haben uns angesehen, was Rollenspielfans daran begeistern dürfte, welche Eigenheiten und Einstiegshürden es zu beachten gibt und weshalb "Monster Hunter World" eine wunderbar verschnörkelte Ergänzung zu "Horizon Zero Dawn" ist. (Zsolt Wilhelm, 20.1.2018)

"Monster Hunter World" erscheint am 27. Jänner ab 16 Jahren für PS4 und Xbox One. Die PC-Fassung folgt im Herbst.

FOLGT UNS