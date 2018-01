TV- und Radiotipps für Sonntag, 21. Jänner

Das Dschungelbuch, Total Recall, Im Zentrum: Mission Integration, Asylland Österreich, Die verrückte Welt der Ute Bock und The Congress

10.05 MOGLI

Das Dschungelbuch (The Jungle Book, USA 1967, Wolfgang Reithermann) Findelkind Mogli wächst im Wolfsrudel auf. Doch es wird für den Buben zu gefährlich im Dschungel, weil der gestreifte Bösewicht Shir Khan sich von ihm bedroht fühlt. Der fürsorgliche Panter Baghira will ihn zu einer Menschensiedlung bringen. Einer von Disneys Besten. In der deutschen Variante mit dem ewigen Ohrwurm Probier's mal mit Gemütlichkeit. Bis 11.25, Disney

11.05 DISKUSSION

Diskussion der SpitzenkandidatInnen zur Landtagswahl in Niederösterreich Vor der Landtagswahl in Niederösterreich am 28. Jänner diskutieren bei Robert Ziegler die Spitzenkandidaten Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Franz Schnabl (SPÖ), Udo Landbauer (FPÖ), Helga Krismer (Die Grünen) und Indra Collini (Neos). Bis 12.00, ORF 2

12.00 MAGAZIN

Hohes Haus Die Themen: 1) Bonus fürs Finanzamt. 2) Notstandshilfe oder Mindestsicherung. 3) Vorbereitung auf Vorsitz. Bis 12.30, ORF 2

13.05 RELIGIONSMAGAZIN

Orientierung 1) Kontroverse in Ägypten: IS-Terroristen zu Ungläubigen erklären? 2) Papst in Chile: Jubel, Protest und Kritik. 3) Paul Chaim Eisenberg: Witz und Weisheit eines Oberrabbiners. Bis 13.30, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Thema ist das Volkertmarkt-Grätzel im 2. Wiener Gemeindebezirk, wo in den vergangenen Jahren neue Migrantengruppen hingezogen sind. Bis 14.00, ORF 2

20.15 PERLEN

Italiens verborgene Städte: Neapel Die drittgrößte Stadt des Landes ist das kulturelle Zentrum Süditaliens. Bis 21.15, Servus TV

20.15 THEMENABEND

Oktoskop: Mark Kidel Mark Kidel hat zwei Berufe: Er ist Musikjournalist und Filmemacher. Die Protagonisten seiner Filme sind etwa Elvis Costello, Boy George, Rod Stewart, Ravi Shankar, Balthus oder Alfred Brendel. Warum er seine Porträtierten als Co-Autoren begreift, erklärt der Künstler Robert Buchschwenter. Außerdem hat er einen Film über Tricky mitgebracht. Bis 22.20, Okto

20.15 HIMMELFAHRTSKOMMANDO

Total Recall (USA 1990, Paul Verhoeven) Arnold Schwarzenegger in Bedrängnis: Frei nach einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick durchlebt er als Bauarbeiter, der sich bloß mithilfe implantierter künstlicher Erinnerungen seinen Traum vom unbezahlbaren Mars-Urlaub erfüllen wollte, einen rasanten Albtraum. An seiner Seite: Sharon Stone. Um 22.05 Uhr folgt eine Würdigung des Regisseurs in Paul Verhoeven – Meister der Provokation. Bis 23.00, Arte

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Mission Integration, Asylland Österreich – Nur Zuflucht oder neue Heimat? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Walter Rosenkranz (FPÖ), Jörg Leichtfried (SPÖ), Efgani Dönmez (ÖVP), Alma Zadic (Liste Pilz) und Stephanie Krisper (Neos). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

In memoriam Ute Bock: Die verrückte Welt der Ute Bock Zivilcourage, Menschlichkeit und Solidarität waren die Grundpfeiler ihres Lebens: Ute Bock hat bis zuletzt ihr Leben der Flüchtlingshilfe gewidmet. Am Freitag ist sie im Alter von 75 Jahren gestorben. Der Film von Houchang Allahyari aus dem Jahr 2010 zeigt ihre Welt, die sie stets in den Dienst anderer stellte. Bis 0.45, ORF 2

foto: apa/schlager Ute Bock (1942-2018).

23.30 ZDF-HISTORY

Gefangen im Kreml – Die russischen First Ladies Selbstmord, Affären und Verrat bestimmten ihr Leben: Jahrzehntelang schafft es der Machtapparat in Moskau, das private Leben seiner Staatsspitze geheim zu halten. Autorin Annette Baumeister geht in der Dokumentation den unbekannten Schicksalen der Kreml-Frauen nach. Bis 0.20, ZDF

23.35 ROBIN WRIGHT

The Congress (F/ISR/B/PL/LUX/D 2013, Ari Folman) Im Mittelpunkt der Geschichte steht House of Cards-Star Robin Wright, die sich selbst spielt: Eine launische Diva, die den Zenit ihrer glänzenden Laufbahn überschritten hat. Sie erlaubt das Einscannen ihrer Gestik und Mimik, um ein digitales Abbild zu schaffen. Bis 1.30, ARD