TV- und Radiotipps für Samstag, 20. Jänner

Indische Dörfer im Kampf gegen die Dürre, Steirerkind, Kommissarin Heller: Vorsehung, Loriots Pappa ante portas und Generation kurzsichtig

11.25 KITZBÜHEL

Ski: FIS Weltcup Abfahrt der Herren Kitzbühel Für viele ist es der Höhepunkt des Skiwinters, wenn sich die Abfahrer vor den Augen lokaler und internationaler Prominenz wieder die Streif hinunterstürzen. Bis 13.45, ORF 1

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Bei Peter Resetarits: 1) Kritik am Bauverfahren. Wurde der Nachbar hintergangen? 2) Nachgefragt: Gebissen vom Hund aus dem Tierheim. 3) Tödlicher Unfall am Donauradweg. Bis 18.20, ORF 2

19.30 MONSUN

Regen als Segen: Indische Dörfer im Kampf gegen die Dürre In dem kleinen Dorf Jawale Baleshwar im indischen Bundesstaat Maharashtra arbeiten die Bewohner an einem Projekt, das den Monsunregen besser nutzbar machen will. Sie wollen den Kreislauf aus Dürre, Überschwemmungen, Verschuldung und Elend durchbrechen. Das Ziel ist, die Hänge mit Wasser zu versorgen und dadurch eine traditionelle, landwirtschaftliche Lebensweise zu erhalten. Bis 20.15, Arte

20.15 LANDKRIMI

Steirerkind (Ö/D 2017, Wolfgang Murnberger) Das Schladminger Nightrace, das wichtigste Skirennen des Jahres, steht vor der Tür. Fünfzigtausend Menschen werden erwartet, um den Slalomfahrern auf die Beine zu sehen – Ausnahmezustand für die Region. Sandra Mohr (Miriam Stein) und Sascha Bergmann (Hary Prinz) vom LKA Graz müssen ausrücken, um das rätselhafte Verschwinden des Trainers des österreichischen Ski-Teams zu untersuchen. Keiner hat etwas gehört, keiner hat etwas gesehen. Bis 21.45, ORF 1

foto: orf

20.15 1,2, ACTION

Midnight Run – Fünf Tage bis Mitternacht (USA 1988, Martin Brest) Krimi, Verfolgungsjagd, Komödie, Reisefilm: eine wunderschöne Melange, fein variiert, frisch zubereitet und mit angemessener Professionalität serviert. In den gewitzten, oftmals berührenden Hauptrollen: Robert De Niro und Charles Grodin. Bis 22.10, ZDF Neo

20.15 PORTRÄT

Zeit.geschichte: Skilegenden – Annemarie Moser-Pröll Als eines von acht Kindern wuchs Annemarie Moser-Pröll auf einem Bergbauernhof in Kleinarl auf. Die 1953 Geborene war bei ihrem ersten Gesamtweltcupsieg erst 17 Jahre alt. Zwölf Jahre lang dominierte sie mit sechs Gesamtweltcupsiegen, fünf Weltmeistertiteln, einem Olympiasieg und 62 gewonnenen Weltcuprennen den Skisport der 70er-Jahre. Um 21 Uhr folgt ein Porträt über Franz Klammer – Der Abfahrts-Kaiser, und um 21.55 Uhr gibt es als Draufgabe Helden, Siege, Inszenierung – Die größten Momente im TV-Sport. Bis 22.40, ORF 3

20.15 KRIMI

Kommissarin Heller: Vorsehung Als Kommissarin Winnie Heller (Lisa Wagner) bei Dr. Jacobi eintrifft, findet sie die Psychiaterin schwer verletzt am Boden. Jemand hat auf sie eingestochen. Für Winnie eine Katastrophe, ist doch die Ärztin die einzige Vertraute, die ihr nach dem Weggang von Kollege Verhoeven geblieben ist. Heller sucht den Täter im Patientenkreis, während sie selbst zusehends mit ihrer Einsamkeit und Halluzinationen kämpft. Bis 21.45, ZDF

20.15 GESCHICHTE

Wilhelm der Eroberer Normandie, 11. Jahrhundert: Wilhelm der Bastard tritt die Nachfolge seines Vaters als Herzog an. Der Film gibt Einblick in das Leben des Abenteurers, der das Mittelalter prägte und die Landkarte Europas umgestaltete. Der Herrscher war kühner Ritter und kluger Stratege zugleich. Nach der blutigen Schlacht bei Hastings wurde er 1066 zum König von England gekrönt und ging fortan als Wilhelm der Eroberer in die Geschichte ein. Bis 21.40, Arte

20.15 LORIOT

Loriots Pappa ante portas (D 1990/91, Vicco von Bülow alias Loriot) Abteilungsleiter Lohse (Loriot) wird gefeuert, weil er – aus Gründen der Sparsamkeit – Büromaterialien gleich für die nächsten 40 Jahre geordert hat. Jetzt kann er daheim seine Frau (Evelyn Hamann) als Haushaltshelfer in den Wahnsinn treiben. Vom Feinsten, Loriot halt. Bis 21.40, SWR

21.40 BRILLENSCHLANGEN

Generation kurzsichtig Kurzsichtigkeit wird weltweit zur Zivilisationskrankheit. Vor allem junge Menschen sind immer häufiger davon betroffen. Laut Schätzungen könnte bis zum Jahr 2050 fast eine Milliarde Menschen ihr Augenlicht verlieren, wenn nichts dagegen unternommen wird. Zumindest der Ursache dürften Forscher auf die Schliche gekommen sein. Die Präventionsmöglichkeit: Tageslicht ist für die Entwicklung des Sehsinns von entscheidender Bedeutung. Bis 22.35, Arte

foto: arte Vor allem in Asien ist Kurzsichtigkeit allgegenwärtig. Unter den 20-Jährigen sind bereits rund 95 Prozent betroffen. Den Gründen dafür geht die Doku "Generation kurzsichtig" nach – um 21.40 Uhr auf Arte.

22.45 GEMETZEL

Der Patriot (The Patriot, USA 2000, Roland Emmerich) Mel Gibson führt als verwitweter Farmer in den Krieg gegen die Briten. Ihm zur Seite steht Heath Ledger in Emmerichs superpathetischer Interpretation des US-amerikanischen Unabhängigkeitskriegs um 1779. Erzkonservatives Kriegsgemetzel, gern antinationalistisch zu interpretieren. Bis 1.30, Servus TV