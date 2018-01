Fotograf Jürgen Teller: "Schön kann alles sein"

STANDARD: "Enjoy Your Life" hieß Ihre letzte große Museumsschau. War das auch eine Aufforderung an sich selbst?

Teller: Die Zeit in Nürnberg war das Paradies für mich. Wenn ich zurückgekommen bin, war schlechte Stimmung, er hatte einen Hangover, ich musste leise sein, die Mutter hatte ein blaues Auge. Wenn ich als Kind da war, war das ein Grund für ihn, weniger die Sau rauszulassen. Trotzdem wollte ich so oft wie möglich weg sein.

STANDARD: Wenn man so wie Sie auf Fotos ebenso Verletzungen, Vernarbungen, Verlebtes zeigt, dann wird das gerne als Negativ eines Positivs umschrieben, also als Verneinung eines Ideals. Wie verstehen Sie Schönheit?

Teller: Nein, weil’s Spaß macht. Wenn ich nur Fashion machen müsste, wäre mir zu langweilig. Aber es bringt Dir auch Ideen und man kommt in bestimmte Teile der Welt oder an Fotolocations, wo man selbst die Tür nicht öffnen könntet. So wie das Louvre.

Teller: Klar. Mit den Selbstporträts angefangen habe ich, weil bei den Fotos von Celebrities und Models immer viel Eitelkeit hineinspielte. Ich wollte spüren, wie es sich anfühlt, wenn man von sich selbst fotografiert wird. Ich wollte dabei auch etwas lernen. Ich hab ein gutes Gefühl bekommen für die Kamera, ich weiß nun genau, was die Linse macht. Und ich dachte mir auch 'Ich muss mich um Eitelkeit nicht scheren". Ich kann dabei mit mir so umgehen wie ich will. Und das hat meine Arbeit auch beeinflusst. Ohne diese Selbstporträts wären die Nacktfotos mit Vivienne Westwood und Charlotte Rampling nie zustande gekommen.

Teller: Damit habe ich kein Problem. Ein gutes Foto zu machen macht natürlich nervös! Jeder kann einmal ein gutes Foto machen, aber ich muss die ja am Montag oder Dienstag machen, also dann, wenn die Models, die Klamotten, das ganze Blabla gebucht sind und das Set steht. Ich bin immer nervös. Auch jetzt. Ich habe heute Friederike Mayröcker getroffen. Überall in der Wohnung sind Papierstapel. Aber ich habe sie im Bett fotografiert. Es war logisch, weil sie sagte, dass ihr Arbeitstisch im Bett ist. Am Anfang war sie etwas scheu, aber wenn das in irgendeiner Situation nicht angemessen gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht.

STANDARD: Wie schaffen Sie es, ein solches Vertrauen aufzubauen, dass sich Stars ausziehen, am Boden krabbeln oder sich – wie Victoria Beckham – in eine Einkaufstasche stecken lassen?

Teller: Charlotte, mit der ich befreundet bin und die ich seit 20 Jahren kenne, rief mich an und fragte, ob ich sie für ein Magazin-Cover fotografieren kann – in Paris. Ich hatte aber keine Lust auf Paris, weil ich sie dort schon oft fotografiert habe und mir gerade in London ein neues Studio gebaut hatte. Und als dort im hintersten Garten meines Studios plötzlich ein Fuchs stand, mein Sohn hatte ihn entdeckt, hat er mich total an sie erinnert. Sie hat auch etwas Fuchsartiges, Tierisches, ihr Blick, ihre Augen. Und so musste ein zahmer Fuchs her. Ich habe einen Teller Milch auf den Boden gestellt, Charlotte hat auf allen vieren die Milch geleckt, und der Fuchs kam immer näher, bis er schließlich auch getrunken hat. Das war irre.

STANDARD: Weil Sie Märchen sagten: Dort ist der Wald ein Ort der Entrechteten und Fabelwesen, mit Angst behaftet, aber auch Symbol für Freiheit. Sie sind im fränkischen Bubenreuth bei Erlangen am Waldrand, einem im Nürnberger Land typischen "Steckerleswald" (nur Nadelbäume), aufgewachsen. Was war er für Sie?

Teller: Nach dem Tod meines Business-Partners vor acht Jahren mieteten wir ein Haus in Suffolk an der Küste. Ich konnte nicht richtig schlafen und so sind wir aufs Land. Da bin ich oft irre früh als es hell wurde – es war Frühsommer – aufgestanden und durch die wunderschöne Landschaft gewandert. Dann habe ich die Landschaft ganz normal fotografiert.

STANDARD: Charlotte Rampling mit dem Fuchs, ein plattgewalzter Frosch, Stephanie Seymour auf einer ausgestopften Löwin, US-Fotograf William Egglestone Auge in Auge mit einer Gorillaskulptur, dazu das Schild "Das Recht, Waffen zu tragen": Sind die Begriffe Tier, Gewalt, Mensch das, was die Schau zusammenhält?

Er veröffentlichte in einflussreichen Magazinen wie dem W Magazine, iD und Purple und gestaltete Albumcover für Musiker wie Elton John, Björk, Falco oder Kylie Minogue. Vor seiner Linse posierten quasi schon alle: Topmodels wie Kristen McMenamy oder Kate Moss, Popstars, Ikonen der Fotografie wie Cindy Sherman und immer wieder die Grande Dame der Schauspielerei, Charlotte Rampling. Sie fotografierte er nachts im Louvre – nackt. So wie Vivienne Westwood, die sich für ihn auf einem barocken Kanapee räkelte. Aufnahmen, die aktuell im Wiener Belvedere in der Ausstellung Kraft des Alters (bis 4. 3.) zu sehen sind. In der Galerie Christine König (bis 3. 3.) gibt es nun ein Wiedersehen mit Rampling.

Auch Fotos mit dem Handy waren lange nicht sein Ding. Jetzt schon. Für eine Gruppe sozial benachteiligter Jugendlicher im Londoner Stadtteil North Kensington, wo der 53-Jährige sein Studio hat, organisierte er sogar Smartphones, damit sie das, was sie bewegt, festhalten können. Sie sind quasi die zweite Klasse von Professor Jürgen Teller, der seit 2014 an der Nürnberger Akademie der bildenden Künste lehrt.

Wien – Jürgen Teller hat keinen Instagram-Account. Was man dort macht, müsse man sich genau überlegen. So wie seine Fotos, die, obwohl sie Spontaneität ausstrahlen, genauestens kalkuliert sind.

Jürgen Teller, 1964 in Erlangen geboren, lebt mit Sohn und Frau, der Galeristin Sadie Cole, in London. Der an der Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie in München ausgebildete Fotograf ist sowohl in der Modebranche als auch im Kunstbetrieb etabliert. Seit 2015 hat er eine ordentliche Professur an der Akademie der bildenden Künste Nürnberg.

In Wien waren Tellers Arbeiten zuletzt 2014 in der Galerie Ostlicht in einem Duett mit Nobuyoshi Araki in größerem Rahmen zu sehen; 2004 widmete im die Kunsthalle Wien die Personale "Ich bin vierzig".

Ausstellung "Die Kraft des Alters" im Belvedere bis 4.3.

Ausstellung Galerie Christine König bis 3.3.