"Verantwortung Erde" tritt bei Kärnten-Wahl an

Alternative Bewegung des Villacher Gemeinderats Sascha Jabali hat genügend Unterstützungserklärungen gesammelt

Villach/Klagenfurt – Die alternative Bewegung "Verantwortung Erde" des Villacher Gemeinderats Sascha Jabali wird bei der Kärntner Landtagswahl am 4. März landesweit antreten. Wie Jabali am Freitag in einer Aussendung bekannt gab, hat man die notwendigen 400 Unterstützungserklärungen beisammen. Man werde am Montagvormittag die Wahlkreisvorschläge und die Unterstützungserklärungen bei der Landeswahlbehörde abgeben.

"Verantwortung Erde" bezeichnet die Wahlwerbung als "Wahlfrieden" anstelle von Wahlkampf. Man will einen grundlegenden Wechsel von Denkweisen und Perspektiven sowie eine Neuausrichtung des gesellschaftlichen Handelns erreichen. Ein solcher Wandel könne aber nicht von oben verordnet werden, sondern müsse aus den Menschen selbst entstehen. "Kärnten als Raum der bunten Lösungen", so lautet eine der Visionen der Partei, Erwartungshaltungen für den 4. März habe man keine, wird versichert. (APA, 19.1.2018)