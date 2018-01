Wirtschaftspolitik: Es ist Zeit für wirklich Neues

Ein echter Bürokratieabbau, eine echte Reform des Gesundheitswesens oder eine echte Reform des verrückten Mietrechts sind aufwendige Materien

Sebastian Kurz warb im Wahlkampf mit den Slogans "Es ist Zeit" und "Zeit für Neues". Dem kann man nach den ersten paar Wochen seiner Regierung nur beipflichten:

Es ist Zeit für eine neue, eine echte Wirtschaftspolitik.

Was die Regierung bisher in der Causa abgeliefert hat, war nicht Nichts. Der neue "Familienbonus Plus" bringt, dass man künftig um bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr weniger Steuern zahlen muss. Das ist ein Zuckerl für die Kernschicht der ÖVP, das man aber gleichzeitig als berechtigte Entlastung der steuerbasistragenden Mittelschicht betrachten kann. Der Ideologie der Kurz-ÖVP hingegen entsprechen die Verschlechterungen bei der Mindestsicherung.

Hier gehen sowohl ÖVP wie FPÖ von einem (wohl fiktiven) Heer an "Durchschummlern" aus. Das stammt einerseits aus einer frömmlerischen Prägung der ÖVP ("Bescheidet euch, meine Brüder"), andererseits aus den rechtspopulistischen Ressentiments der FPÖ ("Unser Geld für unsere Leut'"). Der Überbau ist die in einem Thesenpapier der türkis-schwarzen Politischen Akademie festgehaltene Maxime: "Paternalistisch beglückende Systeme haben bisher immer Wohlstand und Freiheit zugleich vernichtet".

Das ist Neokonservativismus pur, heißt aber nicht, dass an unserem Sozialsystem nichts zu verbessern wäre. Abgesehen davon: "Ohne Sozialleistungen lägen die Haushaltseinkommen von 45 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgefährdungsschwelle" (Quelle: Statistik Austria).

Aber misst man die Regierung an ihrem Anspruch, die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs durch Umkrempeln der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu erhöhen, dann ist noch reichlich Platz für "Neues".

Als Kronzeugen kann man dafür den wirtschaftsliberalen Thinktank "Agenda Austria" aufbieten: "Von umfassender Erneuerung ist wenig zu sehen. Wer sich von der neuen Regierung eine Generalsanierung des Hauses Österreich erwartet hat, wird nach Lektüre des Arbeitsprogramms bitter enttäuscht sein."

Im Detail kritisiert Agenda Austria, dass im staatlichen Pensionssystem eine "Finanzierungslücke von 21 Milliarden" klaffe. Da werden die Ausgaben für die Beamtenpensionen und die Staatszuschüsse für ASVG, Selbständige und Bauern etc. zusammengezählt. Dass der gesamte Pensionsaufwand bereits rund 45 Milliarden und damit 50 Prozent des Budgets ausmacht, sei nur angemerkt. Die Agenda Austria kritisiert, dass wieder auf Kosten der jüngeren Generation Reformen aufgeschoben würden.

"Vergleichsweise harmlos" seien die Vorhaben in puncto Steuern und Finanzen. Hier dominieren die Überschriften, im Detail bleibt die neue Regierung vage bis mutlos. Ja, die Steuern und Abgaben sollen gesenkt werden; das Wie bleibt aber völlig offen.

Die Fairness erfordert, dass man der Regierung noch Zeit gibt (oder der ÖVP. Die FPÖ konzentriert sich ja auf Raser und Raucher und ist wirtschaftspolitisch abgemeldet). Ein echter Bürokratieabbau, eine echte Reform des Gesundheitswesens oder eine echte Reform des verrückten Mietrechts sind eben sehr große, aufwendige Materien. Man muss sie aber angehen. Stattdessen Ressentiments gegen "Durchschummler", die "Asylindustrie" auszuleben und gleichzeitig der Mittelschicht ein bisserl zu helfen, ist kein Aufbruch in "Neues". (Hans Rauscher, 19.1.2018)