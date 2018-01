Toter Rekrut: Tatrekonstruktion in Wiener Kaserne

Mordverdächtiger Soldat aus U-Haft an Tatort gebracht, um Geschehensablauf zu erklären

Wien (APA) – Im Fall des 20-jährigen Rekruten, der am 9. Oktober 2017 in einer Wiener Kaserne erschossen worden war, fand am Freitag eine Tatrekonstruktion statt. Die Strafverfolgungsbehörden erhofften sich davon Aufklärung, was in dem Wachcontainer, in dem der tödliche Schuss abgegeben wurde, tatsächlich vorgefallen ist.

Der Schütze – ein 22-jähriger Soldat – befindet sich seither wegen Mordverdachts in U-Haft. Der junge Mann wurde von der Justizwache zum Tatort gebracht und sollte dort – abgeschirmt von der Öffentlichkeit – den Geschehensablauf erklären. Der Einfahrtsbereich zum Kasernengelände wurde mit grünen Plastikplanen abgedeckt, ehe der Beschuldigte aus dem Einsatzwagen der Justizwache stieg. In der Nähe befindliche Medienvertreter wurden zum Verlassen des Geländes aufgefordert. "Grundsätzlich gibt es da keinen Zugang für Medien", erläuterte ein Vertreter des Militärkommandos nachher gegenüber der APA. Abgesehen davon entspräche man auch einem Wunsch der Justiz. (APA, 19.1.2018)