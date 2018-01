Voldemorts Jugend: "Harry Potter"-Fanfilm erobert Youtube

52-minütiger Fanfilm wurde in wenigen Tagen millionenfach angesehen – Projekt war von Warner Bros. genehmigt worden

Der letzte "Harry Potter"-Film stammt aus dem Jahr 2011, die Romanvorlage von 2007. Aber weder Filmproduzenten noch Fans wollen die Geschichte um den Zauberschüler enden lassen. Und so gibt es neben offiziellen Erzählungen aus der Potter-Welt auch viele Fanfilme. Einer sticht nun besonders hervor: "Voldemort: Origins of the Heir" erobert derzeit Youtube.

Mit Crowdfunding und dem Segen von Warner Bros.

Der 52 Minuten lange Film handelt von der Jugend jenes Zauberschülers, der später zum großen Widersachers Harry Potters werden sollte: Tom Riddle alias Lord Voldemort. Für die beiden Hobby-Filmemacher Gianmaria Pezzato und Stefano Prestia haben J. K. Rowlings berühmte Bücher nicht genug über das Leben von Tom Riddle erzählt. Zu viele Details und Fragen seien offen geblieben. Also entschlossen sie sich, diese offenen Fragen selbst in einem Film zu klären. Mit einer Crowdfunding-Kampagne konnte sie 2016 15.000 Euro für die Verwirklichung ihres Projekts aufstellen.

Woran ähnliche Filmefilme nicht selten scheitern, konnten die beiden Potter-Fans einen Erfolg verbuchen: an den Rechten am Filmmaterial. Denn diese liegen eigentlich bei Warner Bros. Zunächst wollte das Filmstudio die Produktion auch stoppen lassen, doch Pezzato und Prestia konnten mit dem Konzern schließlich ausverhandeln, den Film doch drehen zu dürfen, wie "Wired" berichtet. Mit Einschränkungen. So darf der Film nicht vermarktet werden. Das ist durchaus üblich – auch CBS erlaubt "Star Trek"-Fanfilme nur unter gewissen Auflagen.

tryangle films

Seit 13. Jänner ist "Voldemort: Origins of the Heir" nun auf Youtube verfügbar und feiert dort bereits Klickerfolge. Seit dem Upload wurde der Film über 9,5 Millionen Mal angesehen. Damit kann er sich auch schon tagelang unter den Trending-Videos des Portals halten. Das wundert auch nicht, denn das Ergebnis ist überraschend gut gelungen. (br, 19.1.2018)